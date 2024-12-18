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Survivor 2025 Tuğba Yeni Kimdir? Survivor 2025 Kadrosunda Yer Alan Tuğba Yeni Kaç Yaşında ve Nereli?

Survivor 2025 Tuğba Yeni Kimdir? Survivor 2025 Kadrosunda Yer Alan Tuğba Yeni Kaç Yaşında ve Nereli?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.12.2024 - 15:21

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Survivor afişi ortalığı karıştırmış, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Sonunda beklenen gün geldi, Acun Ilıcalı Survivor 2025'in tanıtım videolarını paylaştı. 1 Ocak'ta yayınlanmaya başlayacak Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasında yer alacak isimler de böylece belli oldu. Survivor 2025'te Gönüllüler takımında yer alacak isimlerden biri de Tuğba Yeni oldu. Böylece, 'Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Tuğba Yeni kimdir?' sorusu merak edildi.

Peki, Tuğba Yeni kimdir?

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Tuğba Yeni Kimdir?

Tuğba Yeni Kimdir?

Milli atlet olan Tuğba Yeni, Pentatlon Salon Türkiye Rekortmeni ve Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur.

Tuğba Yeni Kaç Yaşında?

Tuğba Yeni Kaç Yaşında?

1995 doğumlu Tuğba Yeni, 29 yaşındadır.

Tuğba Yeni Kariyeri

Tuğba Yeni Kariyeri

Milli atlet unvanına sahip Tuğba Yeni, Pentatlon Salon Türkiye Rekortmeni olarak biliniyor.

Tuğba Yeni Evli mi?

Tuğba Yeni Evli mi?

Tuğba Yeni evli değil ve bilinen bir ilişkisi yok.

Tuğba Yeni Instagram Hesabı

Tuğba Yeni Instagram Hesabı

17,9 bin takipçisi bulunan Tuğba Yeni, Instagram hesabını aktif biçimde kullanıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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