Survivor 2025 Tuğba Yeni Kimdir? Survivor 2025 Kadrosunda Yer Alan Tuğba Yeni Kaç Yaşında ve Nereli?
Survivor 2025 Tuğba Yeni Kimdir? Survivor 2025 Kadrosunda Yer Alan Tuğba Yeni Kaç Yaşında ve Nereli?
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Survivor afişi ortalığı karıştırmış, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Sonunda beklenen gün geldi, Acun Ilıcalı Survivor 2025'in tanıtım videolarını paylaştı. 1 Ocak'ta yayınlanmaya başlayacak Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasında yer alacak isimler de böylece belli oldu. Survivor 2025'te Gönüllüler takımında yer alacak isimlerden biri de Tuğba Yeni oldu. Böylece, 'Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Tuğba Yeni kimdir?' sorusu merak edildi.
Peki, Tuğba Yeni kimdir?
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Tuğba Yeni Kimdir?
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Tuğba Yeni Kaç Yaşında?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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