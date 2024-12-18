Survivor 2025 Batuhan Gökgöz Kimdir? Survivor 2025 Kadrosunda Yer Alan Batuhan Gökgöz Kaç Yaşında ve Nereli?
Survivor 2025 Batuhan Gökgöz Kimdir? Survivor 2025 Kadrosunda Yer Alan Batuhan Gökgöz Kaç Yaşında ve Nereli?
Survivor 2025 merakla bekleniyordu. Bugün yaşanan bir gelişmeyle birlikte Acun Ilıcalı hem formatı, hem yayın tarihini hem de yarışmacıları açıkladı. Tanıtım videosuna göre Survivor 2025 1 Ocak'ta başlayacak ve All Star-Gönüllüler formatında yayınlanacak. Kadroda yer alan isimlerden biri de Batuhan Gökgöz oldu. 'Survivor 2025 Gönüllüler kadrosunda bulunan Batuhan Gökgöz kimdir?' sorusu merak edildi.
Peki, Batuhan Gökgöz kimdir? Batuhan Gökgöz kaç yaşında ve nereli?
İşte, tüm detaylar...
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Batuhan Gökgöz Kimdir?
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Batuhan Gökgöz Kaç Yaşında?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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