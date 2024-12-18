onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Survivor 2025 Batuhan Gökgöz Kimdir? Survivor 2025 Kadrosunda Yer Alan Batuhan Gökgöz Kaç Yaşında ve Nereli?

Survivor 2025 Batuhan Gökgöz Kimdir? Survivor 2025 Kadrosunda Yer Alan Batuhan Gökgöz Kaç Yaşında ve Nereli?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.12.2024 - 14:55

Survivor 2025 merakla bekleniyordu. Bugün yaşanan bir gelişmeyle birlikte Acun Ilıcalı hem formatı, hem yayın tarihini hem de yarışmacıları açıkladı. Tanıtım videosuna göre Survivor 2025 1 Ocak'ta başlayacak ve All Star-Gönüllüler formatında yayınlanacak. Kadroda yer alan isimlerden biri de Batuhan Gökgöz oldu. 'Survivor 2025 Gönüllüler kadrosunda bulunan Batuhan Gökgöz kimdir?' sorusu merak edildi.

Peki, Batuhan Gökgöz kimdir? Batuhan Gökgöz kaç yaşında ve nereli?

İşte, tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Batuhan Gökgöz Kimdir?

Batuhan Gökgöz Kimdir?

25 Mart 1997 doğumlu Batuhan Gökgöz, Türkiye şampiyonu olmuş milli atlettir.

Batuhan Gökgöz Kaç Yaşında?

Batuhan Gökgöz Kaç Yaşında?

1997 doğumlu milli atlet Batuhan Gökgöz 24 yaşındadır.

Batuhan Gökgöz Kariyeri

Batuhan Gökgöz Kariyeri

Milli atlet Batuhan Gökgöz'ün 400 metre engelli koşuda Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Batuhan Gökgöz Evli mi?

Batuhan Gökgöz Evli mi?

Batuhan Gökgöz evli değil ve sevgilisi olup olmadığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Batuhan Gökgöz Instagram Hesabı

Batuhan Gökgöz Instagram Hesabı

9.300 takipçisi bulunan Batuhan Gökgöz, Instagram hesabından aktif paylaşımlar yapıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın