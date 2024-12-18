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Survivor 2025 Kaan Kazgan Kimdir? Survivor Gönüllüler Kadrosunda Yer Alan Kaan Kazgan Kaç Yaşında ve Nereli?

Survivor 2025 Kaan Kazgan Kimdir? Survivor Gönüllüler Kadrosunda Yer Alan Kaan Kazgan Kaç Yaşında ve Nereli?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.12.2024 - 14:54

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan Survivor, 1 Ocak 2025'te izleyiciyle buluşuyor. 2025 Survivor Gönüller takımı tanıtım videosu yayınlandı. Survivor 2025 kadrosuna Kaan Kazgan da dahil oldu. Gönüllüler takımında yer alacak Kaan Kazgan, All Star'da izleyeceğiz. Peki Survivor 2025 Kaan Kazgan kimdir? Survivor 2025 Kaan Kazgan evli mi, hakkında merak edilen tüm detayları açıklıyoruz...

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TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, yıllardır büyük ilgiyle takip edilen Survivor, 2025 sezonu ile ekranlara dönüyor. Survivor 2025 kadrosu belli oldu. Kadroda Kaan Kazgan da yer alıyor.

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, yıllardır büyük ilgiyle takip edilen Survivor, 2025 sezonu ile ekranlara dönüyor. Survivor 2025 kadrosu belli oldu. Kadroda Kaan Kazgan da yer alıyor.

Kaan Kazgan Kimdir?

Kaan Kazgan Kimdir?

Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya’da doğmuş bir MMA dövüşçüsüdür. Spor hayatına 9 yaşında kick boks ile başlamış, 11 yaşında yeniden spora dönerek bu alanda kendini geliştirmiştir. 2011 yılında profesyonel kariyerine adım atan Kazgan, Muay Thai Türkiye Şampiyonası ve MMA Türkiye Şampiyonası gibi önemli unvanlar kazanmıştır.

2019 yılında Türkiye ve Yunanistan'ın yarıştığı Survivor programına katılmış ve adından söz ettirmiştir.

Kaan Kazgan Kaç Yaşında, Nereli?

Kaan Kazgan Kaç Yaşında, Nereli?

Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 doğumlu olduğu için 2024 itibarıyla 30 yaşındadır. Kendisi Sakarya’da dünyaya gelmiştir.

Kaan Kazgan'ın Boyu ve Kilosu Kaç?

Kaan Kazgan'ın Boyu ve Kilosu Kaç?

İnternette yer alan bilgilere göre Kaan Kazgan'ın boyu 1.70'dir. Kilosu ise 56.7 olarak biliniyor. Ancak kesin boyu ve kilosu, yarışma başladıkça daha net bir şekilde belli olacaktır.

Kaan Kazgan'ın Mesleği Ne?

Kaan Kazgan'ın Mesleği Ne?

Kazgan, dövüşçülük kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanıyor. Sosyal medyayı spor geçmişini ve kişisel yaşamını paylaşmak için kullanan Kazgan'ın binlerce takipçisi var.

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Kaan Kazgan Evli mi?

Kaan Kazgan Evli mi?

Kaan Kazgan’ın özel hayatıyla ilgili olarak, şu an için evli olup olmadığı veya sevgilisi hakkında kamuya açık bir bilgi bulunmamaktadır. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, daha çok spor hayatı ve günlük yaşamıyla ilgilidir. Bu konuda kesin bilgi olmadığından, güncel açıklamaları takip etmek faydalı olabilir.

Kaan Kazgan'ın Instagram Hesabı Nedir?

Kaan Kazgan'ın Instagram Hesabı Nedir?

Yarışmacının Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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