Survivor 2021'de Aleyna'yı Yazmayan Poyraz Kaderini Belirlemiş!
Survivor 2021'de Aleyna'yı Yazmayan Poyraz Kaderini Belirlemiş!
Survivor yarışmasının 2021 sezonunda kaderin adeta değiştiği bir hafta var. Poyraz'ın SMS birincisi olmasından sonra Aleyna Kalaycıoğlu'nu yazmaması ünlülük açısında neler değiştirdi neler...
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Ekranların en sevilen yarışması Survivor yayınlandığı her sene reytingleri altüst ederken kaos dolu olaylarıyla da gündemden düşmüyor.
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Yarışmanın akıllara kazınan isimlerinden biri de Yiğit Poyraz olmuştu hatırlarsanız. 2021 yılında şampiyonluğu SMS oylamasında kendisini geçen İsmail'e kaptıran Poyraz sıkça gündemimizde yer almıştı.
Yarışmadaki performansı dışında davranışları ve sözleriyle de sıkça adını öne çıkaran Poyraz 2021 sezonunda yer aldığı Gönüllüler takımındaki Aleyna Kalaycıoğlu ile sık sık karşı karşıya geliyordu.
O dönem Gönüllüler takımında beraber yarışan Poyraz ve Aleyna sıkça ortaya iddialar da atılıyordu hatırlarsanız. Ama bu dedikoduların altından hiçbir şey de çıkmamıştı.
2024 sezonundaki All Star'da farklı takımlarda yer alan ikili arasında gerilim yükselmiş hatta artık konuşmayaya başlamıştı.
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"@tvmuhendisii" Survivor 2021'de kaderin baştan aşağı değiştiği bir hafta hakkında yaptığı paylaşımla gerçekleri gözler önüne serdi.
Hatırlayanlarınız vardır, Poyraz 2021 sezonun ikinci haftasında SMS birincisi olmuş ve Aleyna'yı yazmamıştı.
Eğer Aleyna Kalaycıoğlu belki de yarışmanın ikinci haftasında Poyraz tarafından potadan kurtarılmasaydı şimdiki ününe ve kariyerine ulaşamayacaktı.
Hesabın paylaşımında dikkat çeken diğer isim ise yarışmanın olaylı ismi Sancakay'dı. Sancakay yarışmanın ikinci haftasında adaya veda etmeseydi belki de bambaşka bir konumda olabilirdi.
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