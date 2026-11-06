Çok Çalıştığı İçin Devletten Uyarı Mektubu Aldı: Şimdi Özür Bekliyor

Ontario hükümeti, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 3,4 milyar Kanada doları bütçeli bir eylem planı yürütüyor. Hükümetin verilerine göre planın ikinci yılında 511 bin hasta bir aile hekimine kavuştu. Ancak aynı dönemde bakanlığın ödeme ve dolandırıcılık denetiminden sorumlu birimi, bazı hekimlerin fatura kayıtlarında 'anormal' bir örüntü saptadığını bildiren mektuplar göndermeye başladı.

Bu mektuplardan biri 27 Ekim'de Madoc kasabasında çalışan aile hekimi Dr. Adam Stewart'a ulaştı. Mektubu sosyal medya hesaplarından paylaşan Stewart, CTV News'e verdiği röportajda 'Gerçekten daha az gün çalışmamızı mı istiyorlar?' diye sordu. Dürüst ve titiz çalıştığını söyleyen doktor, saklayacak hiçbir şeyi olmadığını da ekledi.