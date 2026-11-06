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Çok Çalıştığı İçin Devletten Uyarı Mektubu Aldı: Şimdi Özür Bekliyor

Çok Çalıştığı İçin Devletten Uyarı Mektubu Aldı: Şimdi Özür Bekliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 18:11
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Kanada'nın Ontario eyaletinde yaklaşık 2,5 milyon kişi aile hekimi bulamazken, eyalet Sağlık Bakanlığı bazı doktorlara 'fazla gün çalıştıkları' gerekçesiyle mektup gönderdi. Mektubu alanlardan biri olan aile hekimi Dr. Adam Stewart ise hükümetten özür istiyor.

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Kaynak: CTV News

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Aile hekimi açığıyla boğuşan eyalette doktorlara gelen mektup çelişki olarak yorumlanıyor.

Aile hekimi açığıyla boğuşan eyalette doktorlara gelen mektup çelişki olarak yorumlanıyor.

Ontario hükümeti, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 3,4 milyar Kanada doları bütçeli bir eylem planı yürütüyor. Hükümetin verilerine göre planın ikinci yılında 511 bin hasta bir aile hekimine kavuştu. Ancak aynı dönemde bakanlığın ödeme ve dolandırıcılık denetiminden sorumlu birimi, bazı hekimlerin fatura kayıtlarında 'anormal' bir örüntü saptadığını bildiren mektuplar göndermeye başladı.

Bu mektuplardan biri 27 Ekim'de Madoc kasabasında çalışan aile hekimi Dr. Adam Stewart'a ulaştı. Mektubu sosyal medya hesaplarından paylaşan Stewart, CTV News'e verdiği röportajda 'Gerçekten daha az gün çalışmamızı mı istiyorlar?' diye sordu. Dürüst ve titiz çalıştığını söyleyen doktor, saklayacak hiçbir şeyi olmadığını da ekledi.

Doktor, neyi yanlış yaptığı söylenmeden kendisine adeta "arkanı kolla" denildiğini düşünüyor.

Doktor, neyi yanlış yaptığı söylenmeden kendisine adeta "arkanı kolla" denildiğini düşünüyor.

Mektupta, Stewart'ın fatura numarası altında yüksek sayıda çalışma günü kaydedildiği, bu tür örüntülerin nadir görüldüğü ve dikkatle incelenmesi gerektiği ifade edildi. Hekimlerin, kimin gönderdiğinden bağımsız olarak kendi numaralarıyla yapılan tüm taleplerden sorumlu olduğu da hatırlatıldı. Buna karşın hangi eşiğin aşıldığı ya da Stewart'ın tam olarak kaç gün çalıştığı belirtilmedi.

Stewart, aile hekimliğinde işin son hasta muayenehaneden çıktığında bitmediğini anlatıyor. Test sonuçları, hastane raporları, sevkler ve reçeteler elektronik hasta kayıt sistemi üzerinden takip ediliyor, hastaların soruları da buradan yanıtlanıyor. 'Ülke dışına çıkıp telefonumu ve e-postamı bilerek kapatmadıkça her gün sistemdeyim' diyen doktor, bunun her gün hasta muayene ettiği anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

Bakanlık uyarının bilgilendirme amaçlı olduğunu söylese de hekimler özür ve açıklama istiyor.

Bakanlık uyarının bilgilendirme amaçlı olduğunu söylese de hekimler özür ve açıklama istiyor.

Ontario Tabipler Birliği, benzer mektupların eyalet genelinde yüzlerce hekime gönderildiğini tahmin ediyor. Birlik Başkanı Dr. Rebecca Hicks, doktorların akşamları, hafta sonları ve tatillerde de çalıştığını hatırlatarak 'Kapasitemizi artırdık, karşılığında uyarı mektubu aldık' dedi. Birlik, hekimlerin hangi kriterlerle belirlendiğinin açıklanmasını ve hükümetin özür dilemesini talep ediyor.

Bakanlık ise yazılı açıklamasında mektupların eğitici nitelikte olduğunu ve faturalandırmanın usulsüz olduğu varsayımına dayanmadığını vurguladı. Bakanlığa göre bir günde 15 saatten fazla hizmet ya da 100'den fazla farklı hasta faturalandırılması 'anormal' kapsamına giriyor. Sağlık Bakanı Sylvia Jones da işin yapılıp doğru biçimde faturalandırıldığı durumlarda doktorların herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacağını açıkladı.

Yaklaşık 1.700 hastası bulunan Stewart ise yarım milyon hasta aile hekimlerine yönlendirilirken yeni doktor sayısının aynı ölçüde artmadığını, bu yüzden herkesin daha fazla çalışmak zorunda kaldığını belirtiyor. Doktor, mektubu alan her hekimin hükümetten içten bir özrü ve teşekkürü hak ettiğini düşünüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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