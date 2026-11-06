Çok Çalıştığı İçin Devletten Uyarı Mektubu Aldı: Şimdi Özür Bekliyor
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Kanada'nın Ontario eyaletinde yaklaşık 2,5 milyon kişi aile hekimi bulamazken, eyalet Sağlık Bakanlığı bazı doktorlara 'fazla gün çalıştıkları' gerekçesiyle mektup gönderdi. Mektubu alanlardan biri olan aile hekimi Dr. Adam Stewart ise hükümetten özür istiyor.
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Kaynak: CTV News
Aile hekimi açığıyla boğuşan eyalette doktorlara gelen mektup çelişki olarak yorumlanıyor.
Doktor, neyi yanlış yaptığı söylenmeden kendisine adeta "arkanı kolla" denildiğini düşünüyor.
Bakanlık uyarının bilgilendirme amaçlı olduğunu söylese de hekimler özür ve açıklama istiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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