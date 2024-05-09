Nasıl Sürekli Uzun İlişki Yapıldığını Sorgulayan Kadın: "Yedekte mi Tutuyorsunuz?"

Sosyal medya kullanıcısı, tanıdığı bir kadından da örnek vererek 'Bir ilişkiden ayrılıyor, kız ayrılır ayrılmaz çok daha ciddi bir ilişkiye başlıyor. Böyle Instagram'da direkt fotoğraflarını paylaşıyor...Nasıl yapıyorlar bunu?' dedi.