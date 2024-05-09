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Nasıl Sürekli Uzun İlişki Yapıldığını Sorgulayan Kadın: "Yedekte mi Tutuyorsunuz?"

Nasıl Sürekli Uzun İlişki Yapıldığını Sorgulayan Kadın: "Yedekte mi Tutuyorsunuz?"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.05.2024 - 14:29

Herkesin ilişkilere bakış açısı farklıdır sonuçta. Kimisi birden fazla flörtü olmadan duramaz, kimisi de tam uzun ilişki insanıdır. Bu kez bir kadın, sürekli ciddi ilişki yapan kişileri sorgulayınca yeni bir kapıyı araladı.

Kaynak: TikTok

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Her ilişkinin farklı bir ritmi, her bireyin ilişkilerden farklı bir isteği var.

Her ilişkinin farklı bir ritmi, her bireyin ilişkilerden farklı bir isteği var.

Haliyle ilişkilerle ilgili neredeyse her konu da tartışmaya sebep oluyor. Kimisi çıkıp 'ben flört etmeden duramam' derken kimisi çıkıp 'flört de neymiş, bana ciddi ilişki lazım' diyor.

Hal böyle olunca ilişkilerle ilgili sık sık farklı konular tartışmaya açılıyor.

Hal böyle olunca ilişkilerle ilgili sık sık farklı konular tartışmaya açılıyor.

Bu kez de bir sosyal medya kullanıcısı çektiği videoda ciddi ilişkilere değindi. Daha doğrusu, nasıl insanların bu kadar sık ciddi ilişkileri olabildiğine.

"Devamlı ciddi ilişkide olan insanlar nasıl ciddi ilişki yapıyor?"

"Devamlı ciddi ilişkide olan insanlar nasıl ciddi ilişki yapıyor?"

Sosyal medya kullanıcısı, tanıdığı bir kadından da örnek vererek 'Bir ilişkiden ayrılıyor, kız ayrılır ayrılmaz çok daha ciddi bir ilişkiye başlıyor. Böyle Instagram'da direkt fotoğraflarını paylaşıyor...Nasıl yapıyorlar bunu?' dedi.

"Yedekte mi tutuyorlar diye düşünüyorum. Yine de yedekte tutsam bile onun benim için uygun bir insan olduğunu nasıl bileceğim?"

"Yedekte mi tutuyorlar diye düşünüyorum. Yine de yedekte tutsam bile onun benim için uygun bir insan olduğunu nasıl bileceğim?"

Son noktayı da koyuyor üstelik: 'Simülasyon hatası falan mı?'

Kafamızda deli sorular...

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