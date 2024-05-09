Nasıl Sürekli Uzun İlişki Yapıldığını Sorgulayan Kadın: "Yedekte mi Tutuyorsunuz?"
Nasıl Sürekli Uzun İlişki Yapıldığını Sorgulayan Kadın: "Yedekte mi Tutuyorsunuz?"
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Her ilişkinin farklı bir ritmi, her bireyin ilişkilerden farklı bir isteği var.
Hal böyle olunca ilişkilerle ilgili sık sık farklı konular tartışmaya açılıyor.
"Devamlı ciddi ilişkide olan insanlar nasıl ciddi ilişki yapıyor?"
"Yedekte mi tutuyorlar diye düşünüyorum. Yine de yedekte tutsam bile onun benim için uygun bir insan olduğunu nasıl bileceğim?"
Kafamızda deli sorular...
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