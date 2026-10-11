Süpürgeliklerini Her Hafta Silenler İçin Hayat Kolaylaştıran O Yöntem
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Evin geri kalanını ne kadar temizlerseniz temizleyin, süpürgeliklerin üzerindeki gri toz tabakası odaları olduğundan daha kirli gösterebiliyor. Üstelik sildikten kısa süre sonra toz yeniden birikiyor. Peki süpürgelikleri sürekli silmeden temiz tutmanın bir yolu var mı?
İşte detaylar….
Kaynak: Checkatrade
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Süpürgelikler tozu neden bu kadar çok çekiyor?
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Haftada bir süpürge geçmek kirlenmeyi büyük ölçüde önlüyor
Silmeden önce kuru bez kullanmak gerekiyor
Nemli bez ve ılık sabunlu su yeterli oluyor
Gizli kahraman çamaşır odasından çıkıyor
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Boyaya zarar vermemek için dikkatli olmak gerekiyor
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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