Süpürgeliklerini Her Hafta Silenler İçin Hayat Kolaylaştıran O Yöntem

Süpürgenin açılı fırça başlığıyla haftada bir süpürgelikleri geçmek, tozun yağa ya da neme yapışıp kalıplaşmasını engelliyor. Böylece derin temizliğe çok daha az ihtiyaç duyuyorsunuz. Uzun saplı mikrofiber bir süpürgelik paspası da yere eğilmeden temizlik yapmanızı sağlıyor ve bir odayı birkaç dakikada bitirebiliyor.