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Süpürgeliklerini Her Hafta Silenler İçin Hayat Kolaylaştıran O Yöntem

Süpürgeliklerini Her Hafta Silenler İçin Hayat Kolaylaştıran O Yöntem

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 12:08
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Evin geri kalanını ne kadar temizlerseniz temizleyin, süpürgeliklerin üzerindeki gri toz tabakası odaları olduğundan daha kirli gösterebiliyor. Üstelik sildikten kısa süre sonra toz yeniden birikiyor. Peki süpürgelikleri sürekli silmeden temiz tutmanın bir yolu var mı?

İşte detaylar….

Kaynak: Checkatrade

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Süpürgelikler tozu neden bu kadar çok çekiyor?

Süpürgelikler tozu neden bu kadar çok çekiyor?

Süpürgelikler tam da tozun, evcil hayvan tüyünün ve statik elektriğin toplandığı yerde, yani yer seviyesinde duruyor. Boya ve MDF gibi malzemelerdeki statik elektrik tozu yüzeye çekiyor. Süpürürken ve paspas yaparken havalanan toz da büyük ölçüde yeniden süpürgeliğin üzerine konuyor. Radyatörün yanındaki süpürgeliklerde ise yükselen sıcak hava gri-siyah bir kurum izi bırakabiliyor.

Haftada bir süpürge geçmek kirlenmeyi büyük ölçüde önlüyor

Haftada bir süpürge geçmek kirlenmeyi büyük ölçüde önlüyor

Süpürgenin açılı fırça başlığıyla haftada bir süpürgelikleri geçmek, tozun yağa ya da neme yapışıp kalıplaşmasını engelliyor. Böylece derin temizliğe çok daha az ihtiyaç duyuyorsunuz. Uzun saplı mikrofiber bir süpürgelik paspası da yere eğilmeden temizlik yapmanızı sağlıyor ve bir odayı birkaç dakikada bitirebiliyor.

Silmeden önce kuru bez kullanmak gerekiyor

Silmeden önce kuru bez kullanmak gerekiyor

Önce kuru bir mikrofiber bezle tozu almak, sonra çevreyi süpürmek gerekiyor. Böylece sildiğiniz toz geri yerleşmiyor. Bu aşamada cilalı sprey ürünlerden uzak durmakta fayda var, çünkü tozun kalkması yerine yüzeye yapışmasına neden olabiliyorlar.

Nemli bez ve ılık sabunlu su yeterli oluyor

Nemli bez ve ılık sabunlu su yeterli oluyor

Bir kâse ılık suya bir miktar bulaşık deterjanı ya da sabun katıp bezi damlamayacak kadar sıkmak gerekiyor. Süpürgeliği tek yönde silip bezi sık sık durulamak en doğrusu. Ardından temiz bir havluyla ya da kâğıt havluyla kurulamak su lekesi kalmasını ve boyanın zarar görmesini önlüyor.

Gizli kahraman çamaşır odasından çıkıyor

Gizli kahraman çamaşır odasından çıkıyor

Temizliğin son adımı için kuru bir kurutma makinesi mendiline ihtiyacınız var. Temizlenip kurulanmış süpürgeliğin üzerinde kullanılmış bir mendili gezdirmek, yüzeyde hafif bir anti-statik tabaka bırakıyor. Bu tabaka tozun yüzeye tutunmasını zorlaştırıyor ve bir sonraki temizliği kısaltıyor. Üstelik evde zaten bulunan ucuz bir malzeme.

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Boyaya zarar vermemek için dikkatli olmak gerekiyor

Boyaya zarar vermemek için dikkatli olmak gerekiyor

Güçlü temizlik spreyleri ve aşındırıcı süngerler, özellikle saten ya da parlak boyalı süpürgeliklerin yüzeyini matlaştırabiliyor. Yeni bir ürün kullanacaksanız önce görünmeyen küçük bir noktada denemek gerekiyor. Yıllanmış sarı lekeler için ise bir ölçü beyaz sirkeyi iki ölçü suyla ve birkaç damla bulaşık deterjanıyla karıştırmak yağı çözüyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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