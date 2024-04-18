Süper Lig'in 34. Haftasında Oynanacak Olan Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisinin Tarihi Açıklandı!
Süper Lig'in 34. Haftasında Oynanacak Olan Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisinin Tarihi Açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 34. ve 35. hafta müsabakalarına ilişkin programları açıkladı. 34. haftada oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının tarihi netlik kazandı.
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Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki kritik maçlarından biri olarak gösterilen Beşiktaş karşılaşmasının tarihi açıklandı.
Federasyon, 34. haftadaki derbinin 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacağını belirtti.
Ayrıca, daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar ise aynı gün ve saatlerde oynatılacağı vurgulandı.
Şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ın ise derbi haftasında cuma günü Adana Demirspor deplasmanına çıkacağı aktarıldı.
34. hafta programı 👇
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35. hafta programı 👇
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