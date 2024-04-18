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Barcelona'nın Portekizli Yıldızı Joao Felix'in İleri Görüşlülüğü Futbolseverlerin Diline Düştü

Barcelona'nın Portekizli Yıldızı Joao Felix'in İleri Görüşlülüğü Futbolseverlerin Diline Düştü

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
18.04.2024 - 13:22

2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e 127 milyon euro bedelle transfer olan fakat takımda bir türlü tutunamayan, şu anda da kiralık olarak Barcelona formasi giyen Joao Felix'e geçtiğimiz hafta 'Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar yarı finale kalır?' sorusu yöneltilmişti. Dün gece çeyrek final etabının tamamlanmasıyla da bir üst tura çıkan takımlar belli oldu. Portekizli futbolcunun tercih ettiği tüm takımlar, kupaya veda etti.

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Avrupa'nın bir numaralı turnuvasında çeyrek final heyecanı sona erdi.

Avrupa'nın bir numaralı turnuvasında çeyrek final heyecanı sona erdi.

Son 4'e kalan takımlar; Real Madrid, PSG, Dortmund ve Bayern Münih oldu.

Son 4'e kalan takımlar; Real Madrid, PSG, Dortmund ve Bayern Münih oldu.

Eşleşmeler ise Bayern - Real, PSG - Dortmund şeklinde gerçekleşti.

Eşleşmeler ise Bayern - Real, PSG - Dortmund şeklinde gerçekleşti.

Heyecan dolu anlara sahne olan maçların ardından Barcelonalı Felix'in yarı final tahminleri gündeme geldi.

Heyecan dolu anlara sahne olan maçların ardından Barcelonalı Felix'in yarı final tahminleri gündeme geldi.

24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Man City, Arsenal, Atletico ve Barcelona'nın yarı finale kalacağını ifade etmişti.

24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Man City, Arsenal, Atletico ve Barcelona'nın yarı finale kalacağını ifade etmişti.
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Milli futbolcunun tahminlerinden biri bile doğru çıkmadı.

Milli futbolcunun tahminlerinden biri bile doğru çıkmadı.

Portekizli yıldızın açıklamasına gelen yorumlar 👇

Portekizli yıldızın açıklamasına gelen yorumlar 👇
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