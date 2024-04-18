Barcelona'nın Portekizli Yıldızı Joao Felix'in İleri Görüşlülüğü Futbolseverlerin Diline Düştü

2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e 127 milyon euro bedelle transfer olan fakat takımda bir türlü tutunamayan, şu anda da kiralık olarak Barcelona formasi giyen Joao Felix'e geçtiğimiz hafta 'Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar yarı finale kalır?' sorusu yöneltilmişti. Dün gece çeyrek final etabının tamamlanmasıyla da bir üst tura çıkan takımlar belli oldu. Portekizli futbolcunun tercih ettiği tüm takımlar, kupaya veda etti.