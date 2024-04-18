Süper Lig'de 33. Haftanın Hakemleri Açıklandı! Kritik Maçlarda Kimler Düdük Çalacak?
Süper Lig'de 33. Haftanın Hakemleri Açıklandı! Kritik Maçlarda Kimler Düdük Çalacak?
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendiğini duyurdu.
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Trendyol Süper Lig 33. hafta, 19 Nisan Cuma günü oynanacak olan Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak.
Lider Galatasaray, pazar günü Pendikspor ile şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe ise pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Haftanın maçları ve bu maçlarda görev alacak hakemler ise şu şekilde 👇
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