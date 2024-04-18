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Süper Lig'de 33. Haftanın Hakemleri Açıklandı! Kritik Maçlarda Kimler Düdük Çalacak?

Süper Lig'de 33. Haftanın Hakemleri Açıklandı! Kritik Maçlarda Kimler Düdük Çalacak?

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
18.04.2024 - 15:41

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendiğini duyurdu.

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Trendyol Süper Lig 33. hafta, 19 Nisan Cuma günü oynanacak olan Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak.

Trendyol Süper Lig 33. hafta, 19 Nisan Cuma günü oynanacak olan Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak.

Lider Galatasaray, pazar günü Pendikspor ile şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe ise pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Lider Galatasaray, pazar günü Pendikspor ile şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe ise pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haftanın maçları ve bu maçlarda görev alacak hakemler ise şu şekilde 👇

Haftanın maçları ve bu maçlarda görev alacak hakemler ise şu şekilde 👇

19 Nisan Cuma

  • 20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

20 Nisan Cumartesi

  • 13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Burak Şeker

  • 16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

  • 19.00 Samsunspor - Adana Demirspor: Murat Erdoğan

  • 19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Çağdaş Altay

21 Nisan Pazar

22 Nisan Pazartesi

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