Trabzonspor'un Eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkan Adayı Oldu!
Trabzonspor'un Eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkan Adayı Oldu!
Erdal Alkış ve Servet Yardımcı'dan sonra Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da TFF Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde "18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik." açıklamasında bulunmuştu.
Büyükekşi'nin bu açıklamalarının ardından iş insanı Erdal Alkış ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, başkanlık için aday olduklarını paylaşmıştı.
Alkış ve Yardımcı'nın adaylık kararı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu da seçime gireceğini ifade etti.
Gazeteci Hasan Tücel, "İbrahim Hacıosmanoğlu düzenleyeceği bir toplantıyla TFF Başkan adaylığını resmi olarak duyuracak." dedi.
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