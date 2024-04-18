Galatasaray Tribün Gelirlerini İkiye Katladı: Sarı-Kırmızılılar Üç Sezon Kapalı Gişe Oynayabilir
Galatasaray Tribün Gelirlerini İkiye Katladı: Sarı-Kırmızılılar Üç Sezon Kapalı Gişe Oynayabilir
Stadyumdaki loca sayısında artışa giden Galatasaray yönetimi, gelecek sezonun VIP koltuk ve localarını şimdiden satarak ciddi bir gelir elde etti. Kazancın 2.8 milyar TL olduğu aktarılırken bu tutarın daha da artacağı ifade edildi.
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Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda Rams Park Stadyumu’ndaki loca sayısının 198'den 221'e çıkarıldığı belirtildi.
Gelecek sezona yönelik yapılan satışlarından ise şu ana kadar 2 milyar 827 milyon lira gelir elde edildiği, bunun artarak devam edeceği aktarıldı.
Fanatik'te yer alan habere göre, üyelere yeni dönemle ilgili önemli detaylar da verildi.
Sarı-Kırmızılılar, kombine yenileme sürecini ve kulübe ulaşan karşılıksız talepleri göz önünde bulundurarak, önümüzdeki üç sezon boyunca Rams Park Stadyumu'nda maçların kapalı gişe oynanacağını öngörüyor.
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