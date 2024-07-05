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Şükrü Özyıldız'ın Ezgi Mola'nın Sevimli Oğlu Can'la Verdiği Poz Görenleri Kendinden Geçirmeye Yetti!

Şükrü Özyıldız'ın Ezgi Mola'nın Sevimli Oğlu Can'la Verdiği Poz Görenleri Kendinden Geçirmeye Yetti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 15:13

Sibil Çetinkaya ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Şükrü Özyıldız oyuncu arkadaşı Ezgi Mola'nın sevimli oğlu Can'la verdiği pozla görenleri mest etti.

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Şükrü Özyıldız, 'Ekşi Elmalar', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Şeref Meselesi', 'Jet Sosyete', 'Akıncı', 'Masumlar Apartmanı' ve 'Ruhun Duymaz' gibi dizilerde rol alarak hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Şükrü Özyıldız, 'Ekşi Elmalar', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Şeref Meselesi', 'Jet Sosyete', 'Akıncı', 'Masumlar Apartmanı' ve 'Ruhun Duymaz' gibi dizilerde rol alarak hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz aylarda Büşra Cebe ile ilişkisini sonlandırmış ve fenomen Sibil Çetinkaya ile yeni bir ilişkiye başlayarak adından söz ettirmişti.

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz aylarda Büşra Cebe ile ilişkisini sonlandırmış ve fenomen Sibil Çetinkaya ile yeni bir ilişkiye başlayarak adından söz ettirmişti.

Magazin manşetlerine sevgilisiyle samimi pozlarıyla sık sık düşen Özyıldız bu sefer Ezgi Mola'nın sevimli oğlu Can ile tanıştı.

Magazin manşetlerine sevgilisiyle samimi pozlarıyla sık sık düşen Özyıldız bu sefer Ezgi Mola'nın sevimli oğlu Can ile tanıştı.

Bilmeyenler için, Ezgi Mola ve Şükrü Özyıldız, 2019-2023 yılları arasında kapalı gişe oynayan Alice Müzikali'nde birlikte rol almıştı. Tatilde bir araya gelerek keyifli zaman geçiren meslektaşlar Mola'nın, Özyıldız'ı oğlu Can ile takipçileriyle paylaşmasıyla gündeme geldi.

Bilmeyenler için, Ezgi Mola ve Şükrü Özyıldız, 2019-2023 yılları arasında kapalı gişe oynayan Alice Müzikali'nde birlikte rol almıştı. Tatilde bir araya gelerek keyifli zaman geçiren meslektaşlar Mola'nın, Özyıldız'ı oğlu Can ile takipçileriyle paylaşmasıyla gündeme geldi.

İşte Ezgi Mola'nın arkaplanına Sezen Aksu'nun 'Erkek Güzeli' şarkısını koyduğu, görenleri mest eden o paylaşım👇

İşte Ezgi Mola'nın arkaplanına Sezen Aksu'nun 'Erkek Güzeli' şarkısını koyduğu, görenleri mest eden o paylaşım👇

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