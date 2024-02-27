'Şu Bakışa, Şu Cilveye Bak' Yorumuyla Pavyon Dansı Paylaşılan Ukraynalı Kadın Hamile Olduğunu Açıkladı
'Şu Bakışa, Şu Cilveye Bak' Yorumuyla Pavyon Dansı Paylaşılan Ukraynalı Kadın Hamile Olduğunu Açıkladı
Kaynak: https://twitter.com/VTargaryenoglu/st...
Pavyon dansındaki bakışlarıyla geçtiğimiz aylarda viral olan Ukraynalı kadın, hayatıyla ilgili açıklama yapmıştı. Sosyal medyayı daha seyrek olarak kullanmaya başlayan İzabel Lun, bebek beklediğini açıkladı. Detaylar...👇
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'Şu işveye cilveye bak' yorumuyla paylaşılan videodaki Ukraynalı kadın, geçtiğimiz aylarda viral olan isimlerden bir tanesiydi.
Pavyonda dans ederken videosu çekilen İzabel Lun ile ilgili yorumlar sosyal medyayı ikiye bölmüştü.
Bazı kullanıcılar İzabel Lun'ın güzelliğiyle ilgili yorum yaparken bazı kullanıcılar da kadının yaşadıklarıyla ilgili analizlerde bulunmuştu.
Ve tabii ki çok geçmeden kendisinden açıklama geldi ve yorumlar için teşekkür ederek iyi olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz süreçte sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan genç kadın, 38 bin takipçili hesabından hamile olduğunu duyurdu.
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Umarız sağlıkla bebeğini kucağına alır.🧿
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