Casper, 17,3 inç ekranlı yeni oyun bilgisayarı Excalibur G887'yi tanıttı

17,3 inç ekranıyla geniş bir görüntüleme alanı sunan Excalibur G887, Intel Core HX serisi işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartı seçenekleriyle yüksek performansı büyük ekran deneyimiyle buluşturuyor. Tek parça alüminyum gövdesi ve FrostFlux soğutma teknolojisiyle öne çıkan model, uzun oyun seanslarında performansın korunmasını sağlıyor.

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, yeni modele ilişkin değerlendirmesinde, “Excalibur G887’yi geliştirirken geniş ekranda oyun oynamayı tercih eden oyuncuların yanı sıra video düzenleme, grafik tasarım ve içerik üretimiyle ilgilenen kullanıcıların ihtiyaçlarını da dikkate aldık. G887’yi farklılaştıran en önemli özellik, 17,3 inçlik geniş ekranını güçlü donanım, gelişmiş soğutma teknolojisi ve dayanıklı tasarımla bir araya getirmesi. Böylece hem oyunlarda hem de yüksek işlem gücü gerektiren çalışmalarda kullanılacak çok yönlü bir bilgisayar sunuyoruz.” dedi.