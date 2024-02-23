“Hollywood Bile Yapamaz”: Mahsun Kırmızıgül Pavyon Sahneleriyle Gündem Olan İnci Taneleri’ni Arşa Çıkardı!
“Hollywood Bile Yapamaz”: Mahsun Kırmızıgül Pavyon Sahneleriyle Gündem Olan İnci Taneleri’ni Arşa Çıkardı!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
Geçtiğimiz gece Demet Özdemir doğum günü partisine katılan Mahsun Kırmızıgül, ekranlara damga vuran 'İnci Taneleri'ni beğendiğini hangi sözlerle ifade etti gelin birlikte bakalım. 👇
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz gece 31. yaş gününü büyük bir organizasyonla ve yakın dostlarının katılımıyla kutladı.
Doğum gününü kalabalık bir grup arkadaşıyla Yunanistan’ın süperstarı Anna Vissi ile sahnede kutlayan oyuncunun kombini pek fazla beğenilmemişti.
Demet Özdemir'in doğum günü partisine katılan davetliler arasında Mahsun Kırmızıgül de vardı.
Mahsun Kırmızıgül her hafta Kanal D'de ekranlara gelen yeni bölümüyle gündem olan 'İnci Taneleri' dizisi hakkında konuştu.
“Yılmaz abi çok başarılı bir iş yapmış. Farklı olan ve iyi olan işler izleyici tarafından da takdir ediliyor."
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"Bütün dizilerde emek var. 4 günde 120 dakikalık bölüm çekmek her yiğidin harcı değil. Bunu ne Hollywood ne de Bollywood yapabilir.” dedi.
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