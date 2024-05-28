Steam Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali Başladı: Ücretsiz Ögeler, İndirimler ve Çok Daha Fazlası
Steam Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali Başladı: Ücretsiz Ögeler, İndirimler ve Çok Daha Fazlası
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Steam'in farklı temalar ve türleri öne çıkartan festivallerini artık bilmeyen oyuncu yok.
Steam Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali başladı.
Festival boyunca indirimler ve ücretsiz demoların yanında bedava profil ögeleri de oyuncuları bekliyor olacak.
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