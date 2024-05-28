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Steam Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali Başladı: Ücretsiz Ögeler, İndirimler ve Çok Daha Fazlası

Steam Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali Başladı: Ücretsiz Ögeler, İndirimler ve Çok Daha Fazlası

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
28.05.2024 - 15:16

Steam'in meşhur festivalleri tam gaz devam ederken sırada Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali var. Festival boyunca oyuncuları ücretsiz ögelerin yanında pek çok fırsat da bekliyor.

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Steam'in farklı temalar ve türleri öne çıkartan festivallerini artık bilmeyen oyuncu yok.

Steam'in farklı temalar ve türleri öne çıkartan festivallerini artık bilmeyen oyuncu yok.

Mevsimsel büyük indirim dönemlerinin yanında genellikle bir hafta boyunca devam eden ve farklı oyun türleri ile temalara adanmış özel festivallerde oyuncular mevzubahis türdeki oyunlar özelinde pek çok içerik ve avantaja da kavuşuyor.

Steam Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali başladı.

Steam Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali başladı.

Adından da anlaşıldığı üzere açık dünya/hayatta kalma türündeki oyunlara odaklanan ve 3 Haziran tarihine kadar devam edecek festival boyunca oyuncular bedava demolar, yüzde 75'e varan indirimler, geliştirici yayınları gibi farklı etkilinliklerle gerçek bir festival havası yaşayacaklar.

Festival boyunca indirimler ve ücretsiz demoların yanında bedava profil ögeleri de oyuncuları bekliyor olacak.

Festival boyunca indirimler ve ücretsiz demoların yanında bedava profil ögeleri de oyuncuları bekliyor olacak.

Steam profillerini renklendirebilmemize olanak sağlayan bir profil çerçevesi, hareketli çıkartma ve bir hareketli avatar tüm kullanıcılar için festival boyunca ücretsiz olacak. Buraya tıklayarak ögeleri ücretsiz bir biçimde alabilirsiniz.

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