Spotify 10 Milyar Dolar Telif Ödeyerek Tarihi Rekorunu Kırdı
Spotify 10 Milyar Dolar Telif Ödeyerek Tarihi Rekorunu Kırdı
Dünyada en çok kullanılan dijital müzik platformu Spotify, 2024 yılında tarihi rekor kırdı. Platform geçen sene müzik endüstrisine 10 milyar dolar (yaklaşık 366 milyar TL) ödeme gerçekleştirdi.
Bu rakam müzik endüstrisinde yıllık en yüksek ödeme rekoru olarak tarihe geçti. Öte yandan yıllık telif hakkı geliri bin dolardan 10 milyon doların üzerine çıkan sanatçıların sayısı 2017’den bu yana üç kat arttı.
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Spotify 2024 yılında rekor telif ödemesi gerçekleştirdi.
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Sanatçı ve söz yazarlarına 60 milyar dolarlık ödeme.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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