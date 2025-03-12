Spotify 10 Milyar Dolar Telif Ödeyerek Tarihi Rekorunu Kırdı

Sanatçı ve söz yazarlarının eserleri için hak sahiplerine ise 60 milyar dolar tazminat ödendi. Spotify sözcüsü söz konusu rakamlarla ilgili 'Akış sayesinde, daha önce hiç olmadığı kadar çok sayıda sanatçı, müzik tarihindeki hiçbir dönemde olmadığı kadar, kariyerlerinin her aşamasında telif hakkı elde ediyor” dedi.

Öte yandan Spotify, geçen yıllarda sanatçılar tarafından ’eksik telif’ iddiaları nedeniyle boykot edilmişti. Dünyaca ünlü sanatçılar Taylor Swift ve Radiohead haksız ödeme uyguladığını ileri sürerek platformlardan albümlerini geri çekmişti.

Spotify ise söz konusu iddialara dair yaptığı açıklamada plak şirketlerine veya yayıncılara ödeme yaptığını, onların da sanatçılara ve gruplara bireysel sözleşmeleri üzerinden ödeme yaptığını iddia ediyor.