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Spotify 10 Milyar Dolar Telif Ödeyerek Tarihi Rekorunu Kırdı

Spotify 10 Milyar Dolar Telif Ödeyerek Tarihi Rekorunu Kırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.03.2025 - 10:22

Dünyada en çok kullanılan dijital müzik platformu Spotify, 2024 yılında tarihi rekor kırdı. Platform geçen sene müzik endüstrisine 10 milyar dolar (yaklaşık 366 milyar TL) ödeme gerçekleştirdi. 

Bu rakam müzik endüstrisinde yıllık en yüksek ödeme rekoru olarak tarihe geçti. Öte yandan yıllık telif hakkı geliri bin dolardan 10 milyon doların üzerine çıkan sanatçıların sayısı 2017’den bu yana üç kat arttı.

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Spotify 2024 yılında rekor telif ödemesi gerçekleştirdi.

Spotify 2024 yılında rekor telif ödemesi gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük dijital müzik platformu Spotify, 2024 yılı rakamlarını açıkladı. Platform, geçen sene müzik endüstrisine toplam 10 milyar dolar ödeme gerçekleştirdi. Bu ödeme tek bir yılda sektöre yapılan en büyük ödeme olarak tarihe geçti. Açıklamaya göre geçen sene yaklaşık 500 bin sanatçı, Spotify’dan 1 milyon dolardan fazla gelir kazandı. 

2023 yılında müzik endüstrisine 9 milyar dolar ödeme yapılmıştı.

Sanatçı ve söz yazarlarına 60 milyar dolarlık ödeme.

Sanatçı ve söz yazarlarına 60 milyar dolarlık ödeme.

Sanatçı ve söz yazarlarının eserleri için hak sahiplerine ise 60 milyar dolar tazminat ödendi. Spotify sözcüsü söz konusu rakamlarla ilgili 'Akış sayesinde, daha önce hiç olmadığı kadar çok sayıda sanatçı, müzik tarihindeki hiçbir dönemde olmadığı kadar, kariyerlerinin her aşamasında telif hakkı elde ediyor” dedi.

Öte yandan Spotify, geçen yıllarda sanatçılar tarafından ’eksik telif’ iddiaları nedeniyle boykot edilmişti. Dünyaca ünlü sanatçılar Taylor Swift ve Radiohead haksız ödeme uyguladığını ileri sürerek platformlardan albümlerini geri çekmişti. 

Spotify ise söz konusu iddialara dair yaptığı açıklamada plak şirketlerine veya yayıncılara ödeme yaptığını, onların da sanatçılara ve gruplara bireysel sözleşmeleri üzerinden ödeme yaptığını iddia ediyor.

Spotify nedir?

Spotify nedir?

2006 yılında kurulan İsveç’te kurulan Spotify, 20 ülkede hizmet veriyor. Dünya çapında 252 milyonu aşkın premium abonesi bulunan platform kullanıcılarına müzikleri ve podcastları sınırsız dinleme imkanı sunuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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