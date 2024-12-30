Spotify Arama Sonuçlarında Yetişkin İçerikli Videolar Tespit Edildi!
Spotify Arama Sonuçlarında Yetişkin İçerikli Videolar Tespit Edildi!
Spotify, popüler sanatçıların arama sonuçlarında pornografik içeriklerin gösterilmesiyle gündeme geldi. Skandalı ortaya çıkaran kişi bir Reddit kullanıcısı oldu. M.I.A. adlı şarkıcının adıyla bir arama yapan Reddit kullanıcısı, karşılaştığı pornografik bir videonun ekran görüntüsünü paylaştı.
Söz konusu video başka kullanıcılar tarafından tekrar görüntülenemese de, Spotify’ın “Video” sekmesinde yapılan uzun bir incelemenin ardından benzer içeriklere rastlandı. Bunun üzerine The Verge’e açıklama yapan Spotify sözcüsü, belirtilen içeriklerin platform politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığını doğruladı.
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Milyonlarca kullanıcısı bulunan Spotify, pornografik içerik skandalıyla gündem oldu.
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Bir Reddit kullanıcısı, İngiliz şarkıcı M.I.A.'nın şarkılarına ulaşmak için arama yaptı ancak yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'nın videolarıyla karşılaştı. Olayın ekran görüntülerini alan kullanıcı bunu Reddit'te paylaştı.
Bunun üzerine Reddit kullanıcıları da benzer aramalar yaptı. Durumu inceleyen The Verge, olayın sadece Mia Khalifa ile sınırlı kalmadığını ve bunun gibi birden fazla örneğin olduğunu açıkladı.
Yapılan araştırmalarda, yıllardır erotik ses kayıtları yayınlayan bazı hesapların son dönemlerde platforma cinsel içerikli videolar yüklemeye başladığı görüldü. Ayrıca anlamsız karakterlerden oluşan kullanıcı adıyla platforma üye olan bazı hesapların, kasım ayından bu yana açık içerikli videoları bir podcast formatında yayınladığı tespit edildi.
The Verge’e konuşan Spotify sözcüsü Laura Batey, söz konusu içeriklerin platform politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığını doğruladı.
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Şirketin içerik politikası bu tip pornografik materyalleri açıkça yasaklasa da, bu tür 18+ içeriklerin nasıl bir moderasyon sürecinden geçtiği ve kullanıcılara nasıl sunulduğu konusunda detaylı bir açıklama henüz yapılmadı.
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Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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Böyle terbiyesizlik görmedim insan bi link paylaşır.
Bu ne terbiyesizlink sanırım 😅
Ooo geliyorum Spotify bekle beni
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