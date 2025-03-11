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Sokakta Karşılaştığın Bir Kediyle Bağ Kurduktan Sonra Ayrılık Yaşamak Kadar Acı Verici 13 Şarkı

etiket Sokakta Karşılaştığın Bir Kediyle Bağ Kurduktan Sonra Ayrılık Yaşamak Kadar Acı Verici 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 22:58

Sokakta karşılaştığında insanın içini ısıtan minik dostlar, anında kalbimizi kazanır.  Birlikte geçirilen kısa ama anlamlı anlar, içini ısıtan bakışmalar, başını okşadığında duyduğun o güvenli mırlama… Ama ayrılık vakti geldiğinde her şey çok üzücü olur ve insana derin bir üzüntü verir... İşte aynı böyle hissettiren şarkılar!

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1. cats in the cold

2. solitude

3. some day

4. stuck in my head

5. skin

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6. want to

7. stop talking about yourself bro

8. stranger with a wall

9. waiting

10. almost warm

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11. your face changed.

12. numb

13. i miss your love

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