Sokakta Karşılaştığın Bir Kediyle Bağ Kurduktan Sonra Ayrılık Yaşamak Kadar Acı Verici 13 Şarkı

Sokakta karşılaştığında insanın içini ısıtan minik dostlar, anında kalbimizi kazanır. Birlikte geçirilen kısa ama anlamlı anlar, içini ısıtan bakışmalar, başını okşadığında duyduğun o güvenli mırlama… Ama ayrılık vakti geldiğinde her şey çok üzücü olur ve insana derin bir üzüntü verir... İşte aynı böyle hissettiren şarkılar!