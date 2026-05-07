article/comments
article/share
Haberler
Spor
Spor Yorumcusu Can Nefesoğlu'nun Sergen Yalçın Eleştirisi Viral Oldu

Spor Yorumcusu Can Nefesoğlu'nun Sergen Yalçın Eleştirisi Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.05.2026 - 17:12

Maçtayız isimli YouTube kanalında yorumculuk yapan Can Nefesoğlu, Konyaspor maçının ardından eleştirilen Sergen Yalçın'ın eski videolarına göndermede bulundu. Yalçın'ın Farioli ve Nuri Şahin gibi diğer teknik direktörleri neden beğenmediğinin sebeplerini saydı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sergen Yalçın'ın ikinci Beşiktaş dönemi istediği gibi gitmiyor.

Sergen Yalçın'ın ikinci Beşiktaş dönemi istediği gibi gitmiyor.

Beşiktaş teknik direktörünün yorumculuk yaptığı dönem söyledikleri ise sık sık sosyal medyada taraftarın önüne düşüyor. Yalçın geçmişte Nuri Şahin ve Francesco Farioli'yi sert sözlerle eleştirmişti. Türkiye kariyerinin ardından Nice ve Ajax'ı çalıştıran bu sezon Porto ile şampiyonluk kazanan İtalyan teknik adamın teknik direktör olmadığını ve Ajax'la anlaşmasının 'komedi' olduğunu belirtmişti.

Maçtayız kanalından Can Nefesoğlu Sergen Yalçın'ın bu isimleri neden sevmediğini açıkladı.

Nefesoğlu 'Futbol izlememeyi geçtim, futbola kafa yoran antrenörlere sinir oluyor. Nuri Şahin'e sinir oluyor, Farioli'ye sinir oluyor. Futbola kafa yordukları için sinir oluyor. 'Bunlar futbola kafa yoruyor, hevesli çocuklar filan da işte apoletler mapoletler...' Yemin ediyorum Sergen Hoca'nın Nuri Şahin'e, Farioli'ye sallamasının sebebi futbola kafa yoruyor olmaları. Futbola kafa yormak Sergen Hoca'ya göre futboldan anlamayan adamların işi. Futbola kafa yorulmaz... Abi futbola kafa yorulur! Bir zahmet biraz da siz yorun ya, olmaz böyle.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın