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Spiritüel Danışman, Erkeklerin Nasıl 'İltifat ile Manipülasyon' Edileceklerini Anlattı

Spiritüel Danışman, Erkeklerin Nasıl 'İltifat ile Manipülasyon' Edileceklerini Anlattı

Tiktok
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 12:54

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'@ilkim.suderin' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan ve tarot eğitmeni ve spiritüel danışman olduğunu iddia eden kadın, erkeklerin iltifat edilerek nasıl manipüle edileceğini anlattı.

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Kadınlara taktikler veren İlkim Su Derin, "Bir insana iltifat ederken asla ve asla fiziksel özelliklerinden yahut analiz edebileceği özelliklerden iltifat etmeyin" dedi.

Kadınlara taktikler veren İlkim Su Derin, "Bir insana iltifat ederken asla ve asla fiziksel özelliklerinden yahut analiz edebileceği özelliklerden iltifat etmeyin" dedi.

Spiritüel danışman sözlerinin devamında ise uzun boylu veya gözü güzel erkeğe, 'Ne kadar uzun boylusun, uzun boylu erkekler çok dikkat çekici, kadınlar uzun boylu erkeklere bayılır deme ne kadar uzun boylu erkekler var ya sen de baya uzun boylu erkeklerden birisin de' dedi.

Spiritüel danışman sözlerinin devamında ise uzun boylu veya gözü güzel erkeğe, 'Ne kadar uzun boylusun, uzun boylu erkekler çok dikkat çekici, kadınlar uzun boylu erkeklere bayılır deme ne kadar uzun boylu erkekler var ya sen de baya uzun boylu erkeklerden birisin de' dedi.

'Neden onunla eğlendiğini neden onun yanında mutlu olduğunu bilmesin' diyen İlkim Su Derin devamında ise, 'Sizi nasıl etkilediğini anlatırsanız sizden sonraki insanları da aynı şekilde etkileyecek' dedi.

'Neden onunla eğlendiğini neden onun yanında mutlu olduğunu bilmesin' diyen İlkim Su Derin devamında ise, 'Sizi nasıl etkilediğini anlatırsanız sizden sonraki insanları da aynı şekilde etkileyecek' dedi.

İşte gündem olan o 'İltifat ile manipülasyon' videosu: 👇

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