Spikerler ve Taraftarlar İçin Yeni Sınav: Ole Gunnar Solskjaer Nasıl Söylenir?

Beşiktaş, hoca arayışına nokta koydu.Yerli yabancı bir sürü isim yazılmıştı ancak Beşiktaş'ın tercihi sürpriz oldu. Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le sözleşme imzaladı. Ama Norveçli hocayla ilgili bir telaffuz problemi var. Şu ana dek birçok farklı söyleyiş duyduk. Bir sosyal medya kullanıcısı bunu bir bilene sordu. İşte merak edilen telaffuz.