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Spikerler ve Taraftarlar İçin Yeni Sınav: Ole Gunnar Solskjaer Nasıl Söylenir?

Spikerler ve Taraftarlar İçin Yeni Sınav: Ole Gunnar Solskjaer Nasıl Söylenir?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.01.2025 - 00:08

Beşiktaşhoca arayışına nokta koydu.Yerli yabancı bir sürü isim yazılmıştı ancak Beşiktaş'ın tercihi sürpriz oldu. Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le sözleşme imzaladı. Ama Norveçli hocayla ilgili bir telaffuz problemi var. Şu ana dek birçok farklı söyleyiş duyduk. Bir sosyal medya kullanıcısı bunu bir bilene sordu. İşte merak edilen telaffuz.

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Beşiktaş yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer ile yeni bir döneme başlıyor. Solskjaer camia da heyecan yaratsa da telaffuz konusunda da kafa karışıklığı yarattı.

Beşiktaş yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer ile yeni bir döneme başlıyor. Solskjaer camia da heyecan yaratsa da telaffuz konusunda da kafa karışıklığı yarattı.

Farklı söylenişlerine denk geldiğimiz Norveçli teknik adam için bir sosyal medya kullanıcısı bir bilene sordu.

Farklı söylenişlerine denk geldiğimiz Norveçli teknik adam için bir sosyal medya kullanıcısı bir bilene sordu.

Norveçli arkadaşının telaffuzunu paylaşan kullanıcı zor söylenişle kafaları biraz daha karıştırmış olabilir.

Norveçli arkadaşının telaffuzunu paylaşan kullanıcı zor söylenişle kafaları biraz daha karıştırmış olabilir.

Ole Gunnar Solskjaer nasıl söylenir, birlikte bakalım:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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