Sparta Prag- Galatasaray Maçında Dikkat Çekici Pankart! "1683-Avrupa Savaşı" Pankartının Anlamı Neydi?

Viyana'nın Osmanlı tarafından fethi, tüm Batı Avrupa'yı ve Hristiyan dünyasını da Osmanlı'ya komşu hale getirecekti. Osmanlı'nın Hristiyan dünyasının kalbinde yeni fetihler yapmasının da önü açılmış olacaktı.

Osmanlı İmparatorluğu, kuşatma için büyük hazırlıklar yaptı; Avusturya'ya ve lojistik merkezlere giden yollar tamir edildi; yenileri inşa edildi. Cephane, mühimmat, top ve diğer kaynaklar imparatorluğun her yanından bu lojistik merkezlere ve Balkanlar'ın içlerine gönderildi.

Artık savaş için her şey hazırdı.