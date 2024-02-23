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Sparta Prag- Galatasaray Maçında Dikkat Çekici Pankart! "1683-Avrupa Savaşı" Pankartının Anlamı Neydi?

Sparta Prag- Galatasaray Maçında Dikkat Çekici Pankart! "1683-Avrupa Savaşı" Pankartının Anlamı Neydi?

Prag Viyana galatasaray
Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 18:07

Sparta Prag ile Galatasaray arasında oynanan Avrupa Ligi Play Off turu ikinci maçında, Prag tribünlerinde bir pankart açıldı. 

Bu pankartta '1683- Battle of Europe' ifadeleri dikkat çekti. 1683, Osmanlı İmparatorluğu'nun İkinci Viyana Kuşatması'nı gerçekleştirdiği tarih. 

Peki, bir Çek takımı olan Sparta Prag taraftarları bu kuşatmaya neden atıf yaptı? 

İçeriğimizde inceleyeceğiz.

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Sparta Prag taraftarlarının "Avrupa Savaşı" olarak ifade ettikleri İkinci Viyana Kuşatması, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki ilerleyişinin durdurulduğu tarihi bir eşiği temsil ediyor.

Sparta Prag taraftarlarının "Avrupa Savaşı" olarak ifade ettikleri İkinci Viyana Kuşatması, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki ilerleyişinin durdurulduğu tarihi bir eşiği temsil ediyor.

Bu kuşatmada Osmanlı Ordusu'na karşı yalnızca Avusturya (Germen) birlikleri değil Çek, Slovak, Sloven, Leh, Litvan, Savoy (İtalyan, Fransız) askerleri de savaştılar. Bu savaş bizim literatürümüzde Viyana Kuşatması olarak yer alıyor. Görüldüğü üzere onlarda 'Avrupa Savaşı' olarak tanımlanıyor. Çekler de bu savaşı kendi tarihlerinin bir parçası olarak gördüklerini belirtmişler.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana kapılarına dayanması, Avrupa'da büyük bir korku ve endişe ile karşılandı. Osmanlı'nın Balkanlar ve Doğu Avrupa sonrası Avrupa'nın kalbine kadar ilerlemesi, Hristiyan aleminde büyük bir seferberlik başlattı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana kapılarına dayanması, Avrupa'da büyük bir korku ve endişe ile karşılandı. Osmanlı'nın Balkanlar ve Doğu Avrupa sonrası Avrupa'nın kalbine kadar ilerlemesi, Hristiyan aleminde büyük bir seferberlik başlattı.

Osmanlı askerlerinin Viyana'ya yürüdüğü dönemde; Lehistan-Litvanya Birliği  Polonya Krallığı, Kutsal Roma İmparatorluğu, Bohemya, Bavyera, Saksonya  Savoya, Frankonya, Suabiya gibi çok sayıda Hristiyan Avrupa uygarlığı askerliğini Viyana Savunması için gönderdi. 

Osmanlı'ya karşı savunma da tüm bu birliklerin ortak mücadelesi ile gerçekleştirildi.

Viyana, Doğu Akdeniz-Almanya ticaret yolu üzerinde oluşu, Tuna üzerinde iç kontrol noktası olması gibi nedenler yüzünden Osmanlı İmparatorluğu'nun stratejik hedeflerinin tam ortasındaydı.

Viyana, Doğu Akdeniz-Almanya ticaret yolu üzerinde oluşu, Tuna üzerinde iç kontrol noktası olması gibi nedenler yüzünden Osmanlı İmparatorluğu'nun stratejik hedeflerinin tam ortasındaydı.

Viyana'nın Osmanlı tarafından fethi, tüm Batı Avrupa'yı ve Hristiyan dünyasını da Osmanlı'ya komşu hale getirecekti. Osmanlı'nın Hristiyan dünyasının kalbinde yeni fetihler yapmasının da önü açılmış olacaktı. 

Osmanlı İmparatorluğu, kuşatma için büyük hazırlıklar yaptı; Avusturya'ya ve lojistik merkezlere giden yollar tamir edildi; yenileri inşa edildi. Cephane, mühimmat, top ve diğer kaynaklar imparatorluğun her yanından bu lojistik merkezlere ve Balkanlar'ın içlerine gönderildi.

Artık savaş için her şey hazırdı.

Osmanlı ordusu 14 Temmuz'da Viyana'yı kuşattı. Şehir ise teslim olmayı reddederek çetin bir direniş başlattı.

Osmanlı ordusu 14 Temmuz'da Viyana'yı kuşattı. Şehir ise teslim olmayı reddederek çetin bir direniş başlattı.

Şehri kuşatan Osmanlı birlikleri, Viyana'nın tüm gıda tedarikine el koydu. Böylece kuşatılan şehirde büyük bir kıtlık yaşandı. Viyana'da bugün bile Osmanlı kuşatması günlerinde yaşanan kıtlığın rivayet ve efsaneleri anlatılmaya devam ediyor. 

Osmanlı Ordusu'nun başında bulunan Kara Mustafa Paşa ise, Viyana'nın tarihi dokusu ve güzelliklerini koruyarak ele geçirmek istedi. Bundan dolayı şehrin toplarla dövülmesi sınırlı tutuldu. Bu durum direnişin kırılmasını daha çok zorlaştırdı.

Osmanlı Ordusu'nun tüm çabasına rağmen Viyana düşmedi. Osmanlı Ordusu, kış şartlarının da yoğunlaşması üzerine geri çekilmek zorunda kaldı.

Osmanlı Ordusu'nun tüm çabasına rağmen Viyana düşmedi. Osmanlı Ordusu, kış şartlarının da yoğunlaşması üzerine geri çekilmek zorunda kaldı.

Viyana bozgunu Ordu'nun başında bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın kellesine mal oldu.  Padişah Dördüncü Mehmet, daha sonra düşünüp yapmış olduğu başarılı hizmetlerden dolayı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın başının kesilmesini geri almak istedi ve ikinci bir emirle affedilmesini emretti. Ancak ferman ellerine ulaşana kadar görev verilen cellatlar paşayı idam ettiler.

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Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana'da uğradığı başarısızlık, tarihin akışı içinde inanılmaz bir dönüm noktası oldu. Osmanlı'nın yenilmez ordularının çok istemelerine rağmen ele geçiremedikleri Viyana, uzun yıllardır devam eden Avrupa'daki Osmanlı ilerleyişinin de sonu oldu.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana'da uğradığı başarısızlık, tarihin akışı içinde inanılmaz bir dönüm noktası oldu. Osmanlı'nın yenilmez ordularının çok istemelerine rağmen ele geçiremedikleri Viyana, uzun yıllardır devam eden Avrupa'daki Osmanlı ilerleyişinin de sonu oldu.

Osmanlı'nın Viyana bozgunu; tüm Avrupa'da ve Hristiyan dünyasında büyük sevinçle karşılandı. Türk literatüründe yer alan Viyana Kuşatması yerine Avrupa Savaşı ifadesi kullanıldı. Günümüzde de Çekya, Litvanya, Slovakya, Avusturya ve daha pek çok ülkede bu savaşa sahip çıkılıyor. 2024 yılında oynanan bir Avrupa kupası maçında da bu savaşın pankartı açılabiliyor. 

Osmanlı'nın Viyana sonrası geri çekilişi ise 1921 yılına kadar devam etti. Viyana kapılarından başlayan geri çekiliş Eylül 1921'de Ankara önlerine kadar sürdü. Türk Ordusu, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yeniden 1922'de yeniden hücum savaşına geçti.

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