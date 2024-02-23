Sparta Prag- Galatasaray Maçında Dikkat Çekici Pankart! "1683-Avrupa Savaşı" Pankartının Anlamı Neydi?
Sparta Prag- Galatasaray Maçında Dikkat Çekici Pankart! "1683-Avrupa Savaşı" Pankartının Anlamı Neydi?
Sparta Prag ile Galatasaray arasında oynanan Avrupa Ligi Play Off turu ikinci maçında, Prag tribünlerinde bir pankart açıldı.
Bu pankartta '1683- Battle of Europe' ifadeleri dikkat çekti. 1683, Osmanlı İmparatorluğu'nun İkinci Viyana Kuşatması'nı gerçekleştirdiği tarih.
Peki, bir Çek takımı olan Sparta Prag taraftarları bu kuşatmaya neden atıf yaptı?
İçeriğimizde inceleyeceğiz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sparta Prag taraftarlarının "Avrupa Savaşı" olarak ifade ettikleri İkinci Viyana Kuşatması, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki ilerleyişinin durdurulduğu tarihi bir eşiği temsil ediyor.
Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana kapılarına dayanması, Avrupa'da büyük bir korku ve endişe ile karşılandı. Osmanlı'nın Balkanlar ve Doğu Avrupa sonrası Avrupa'nın kalbine kadar ilerlemesi, Hristiyan aleminde büyük bir seferberlik başlattı.
Viyana, Doğu Akdeniz-Almanya ticaret yolu üzerinde oluşu, Tuna üzerinde iç kontrol noktası olması gibi nedenler yüzünden Osmanlı İmparatorluğu'nun stratejik hedeflerinin tam ortasındaydı.
Osmanlı ordusu 14 Temmuz'da Viyana'yı kuşattı. Şehir ise teslim olmayı reddederek çetin bir direniş başlattı.
Osmanlı Ordusu'nun tüm çabasına rağmen Viyana düşmedi. Osmanlı Ordusu, kış şartlarının da yoğunlaşması üzerine geri çekilmek zorunda kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana'da uğradığı başarısızlık, tarihin akışı içinde inanılmaz bir dönüm noktası oldu. Osmanlı'nın yenilmez ordularının çok istemelerine rağmen ele geçiremedikleri Viyana, uzun yıllardır devam eden Avrupa'daki Osmanlı ilerleyişinin de sonu oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda