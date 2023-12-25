Soylu'dan 'Savaşın Faturasını Yoksul Çocuklar Yaşıyor' Diyen DEM Partili Vekile: Savaş Devletler Arasında Olur

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile İçişleri eski bakanı ve AK Parti milletvekili Süleyman Soylu ile aralarında gerginlik yaşandı. Meclis'te konuşan Sırrı Sakık, “Savaşın faturasını yoksul halk çocukları yaşıyor” dedi.
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DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, TBMM Genel Kurulu’nda iki günde 12 askerin şehit edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. ‘Savaş, savaşmayana güzeldir’ sözünü hatırlatan Sakık, “Ey parlamento, bana gösterin. Geçmişten bugüne kadar, 40 yıllık süre içerisinde bir tek milletvekilinin çocukları ve yakınları ölmüş mü? Asla. Ölmüyor. Ama savaşın faturasını yoksul Anadolu çocukları yaşıyor” dedi.
Sakık’ın, “Ben sizleri yürekten göreve davet ediyorum. Bu topraklarda barışın inşa olmasını istiyorum” dediği sırada AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, “Ne göreve davet ediyorsun? Savaş devletler arasında olur. Hadi oradan. Kimseyi göreve davet etme, sen PKK’ya laf söyle. Senin kim olduğunu biliyorum” dedi.
İşte Meclis'te yaşanan o anlar: 👇
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Süleyman Soylu herkesin kim olduğunu biliyor maşallah ama sadece biliyor.
O.ç. S.S.
mevcut iç işleri bakanı o sıra tır kaçıran dallamayı ikna etsin. baksın bakalım 5816 ya laf eden var mı?