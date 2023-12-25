Soylu'dan 'Savaşın Faturasını Yoksul Çocuklar Yaşıyor' Diyen DEM Partili Vekile: Savaş Devletler Arasında Olur

Soylu'nun o sözlerine ise Sakık, “Bağırma haddini bil. Terbiyesiz adam. Sabahtan beri insanlar konuşuyor, sen orada hamaset yapıyorsun… Başka hiçbir şey bildiğin yok. Bu sokakları, şu masayı tetiklemekten başka hiçbir şey bilmiyorsun” dedi.