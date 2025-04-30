Sosyetenin Konuştuğu Çift: Kendisinden Boşanan Sabancı’dan 54 Milyon Euro Tazminat İstedi
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/cigd...
Sosyetenin konuştuğu boşanmada sona gelindi. İş insanı Erol Sabancı’nın kızı Çiğdem Sabancı, eşi Faruk Bilen’e 2023 yılında boşanma davası açtı. Bir türlü sonuca varmayan boşanma sonuçlandı. Faruk Bilen, boşanmak istemediğini dile getirirken 27 yıllık evliliklerinde her bir yıl için 3 milyon euro tazminat talep etti. Patronlar Dünyası’ndan Edanur Aktürk Akyol’un haberine göre mahkeme Faruk Bilen’in 54 milyon euro tazminat talebine son noktayı koydu.
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Faruk Bilen, 27 yıllık evliliğin her bir senesi için 2 milyon euro tazminat talep etti.
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İki yıldır çekişmeli süren boşanma karara bağlandı. Mahkeme 54 milyon euro tazminat talebine son noktayı koydu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bir sabancı kadınıyla 27 yıl evli kaldıktan sonra hala nafaka isteyecek haldeysen yazık