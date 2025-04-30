Sosyetenin Konuştuğu Çift: Kendisinden Boşanan Sabancı’dan 54 Milyon Euro Tazminat İstedi

Çiğdem Sabancı ve Faruk Bilen'in 27 yıllık evlilikleri sona erdi. Çiğdem Sabancı 2023 yılında boşanma davası açtı. Faruk Bilen her defasında boşanmak istemediğini dile getirirken boşanma süreci yılan hikayesine döndü. Faruk Bilen, Sabancı’nın kendisini evden kovduğunu iddia ederken 54 milyon euro tazminat ve nafaka ödenmesini talep etti. 27 yıllık evlilikleri için her bir yıl için 2 milyon euro tazminat ve nafaka istemiyle dava açtı. Boşanmanın çekişmeli geçmesine ise bu dava neden oldu.