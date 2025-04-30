onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sosyetenin Konuştuğu Çift: Kendisinden Boşanan Sabancı’dan 54 Milyon Euro Tazminat İstedi

Sosyetenin Konuştuğu Çift: Kendisinden Boşanan Sabancı’dan 54 Milyon Euro Tazminat İstedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.04.2025 - 17:36

Sosyetenin konuştuğu boşanmada sona gelindi. İş insanı Erol Sabancı’nın kızı Çiğdem Sabancı, eşi Faruk Bilen’e 2023 yılında boşanma davası açtı. Bir türlü sonuca varmayan boşanma sonuçlandı. Faruk Bilen, boşanmak istemediğini dile getirirken 27 yıllık evliliklerinde her bir yıl için 3 milyon euro tazminat talep etti. Patronlar Dünyası’ndan Edanur Aktürk Akyol’un haberine göre mahkeme Faruk Bilen’in 54 milyon euro tazminat talebine son noktayı koydu.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/cigd...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Faruk Bilen, 27 yıllık evliliğin her bir senesi için 2 milyon euro tazminat talep etti.

Faruk Bilen, 27 yıllık evliliğin her bir senesi için 2 milyon euro tazminat talep etti.

Çiğdem Sabancı ve Faruk Bilen'in 27 yıllık evlilikleri sona erdi. Çiğdem Sabancı 2023 yılında boşanma davası açtı. Faruk Bilen her defasında boşanmak istemediğini dile getirirken boşanma süreci yılan hikayesine döndü. Faruk Bilen, Sabancı’nın kendisini evden kovduğunu iddia ederken 54 milyon euro tazminat ve nafaka ödenmesini talep etti. 27 yıllık evlilikleri için her bir yıl için 2 milyon euro tazminat ve nafaka istemiyle dava açtı. Boşanmanın çekişmeli geçmesine ise bu dava neden oldu.

İki yıldır çekişmeli süren boşanma karara bağlandı. Mahkeme 54 milyon euro tazminat talebine son noktayı koydu.

İki yıldır çekişmeli süren boşanma karara bağlandı. Mahkeme 54 milyon euro tazminat talebine son noktayı koydu.

Patronlar Dünyası’ndan Edanur Aktürk Akyol’un haberine göre 2023 yılında açılan boşanma davasında karar çıktı. Mahkeme Faruk Bilen’in tazminat ve nafaka talebini reddetti. İstanbul 17. Aile Mahkemesi Faruk Bilen’in Çiğdem Sabancı’ya 500 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. 

Çiğdem Sabancı, 500 bin TL’lik tazminatı Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ilker tutuş

Bir sabancı kadınıyla 27 yıl evli kaldıktan sonra hala nafaka isteyecek haldeysen yazık