Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran Peynirli Jalapeno Turşusu Nasıl Yapılır? Evde Jalapeno Turşusu Hazırlanışı

Biberleri Hazırlayın: Jalapeno biberlerinin saplarını kesin, ardından biberlerin çekirdeklerini çıkarın. Acılığını azaltmak için çekirdekleri tamamen temizlemeniz önerilir.

Turşu Suyunu Hazırlayın: Bir sos tenceresinde sirke, su, salamura tuzu ve şekeri karıştırıp kaynamaya bırakın. Şeker ve tuz tamamen eridiğinde kaynar hale gelmesi yeterlidir.

Biberleri Haşlayın: Kaynayan suya jalapeno biberlerini atın ve renkleri asker yeşiline dönene kadar yaklaşık 3-4 dakika kaynatın. Biberlerin fazla pişmemesi için dikkatli olun, çünkü fazla haşlanması biberlerin kıvamını bozabilir.

Biberleri Süzün: Haşlanan biberleri hemen süzün ve soğuması için bir kenara alın.

Peynir Karışımını Hazırlayın: Ekşimik veya lor peynirini bir kaseye alın ve üzerine krem peynirini ekleyin. İkisini güzelce karıştırın, peynirli karışımınız hazır!

Biberleri Doldurun: Peynir karışımını düz uçlu bir sıkma torbasına aktarın. Sıkma torbası kullanmak biberleri doldururken daha kolay olacak. Biberlerin içine peynir karışımını sıkın ve biberleri uygun boyuttaki bir kavanoza yerleştirin.

Zeytinyağı Ekleyin: Biberlerin üzerini geçecek kadar zeytinyağı ekleyin ve kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

Buzdolabında Saklayın: Kavanozu buzdolabında muhafaza edin ve yaklaşık 2-3 gün sonra lezzetini almaya başlayacaktır. Daha uzun süre bekledikçe, peynirli jalapeno turşusunun tadı daha da güzelleşir!