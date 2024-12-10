Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran Peynirli Jalapeno Turşusu Nasıl Yapılır? Evde Jalapeno Turşusu Hazırlanışı
Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran Peynirli Jalapeno Turşusu Nasıl Yapılır? Evde Jalapeno Turşusu Hazırlanışı
Meksika'nın en meşhur biberlerinden biri olan jalapeno farklı tatlar sevenler için mükemmel bir seçenek. Hem pratik hem de lezzetli olan jalapeno biberi turşusu peynirli ve sade çeşitleriyle evde kolayca yapılabilir ve sofralarınızın yıldızı olabilir. Peki bu nefis turşuyu evde nasıl yapabiliriz? İşte size basit bir tarif!
Jalapeno Biber Turşusu Yapımı İçin Malzemeler:
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Yapılışı:
Peynirli Jalapeno Turşusu için Malzemeler:
Yapım Aşamaları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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