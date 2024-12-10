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Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran Peynirli Jalapeno Turşusu Nasıl Yapılır? Evde Jalapeno Turşusu Hazırlanışı

Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran Peynirli Jalapeno Turşusu Nasıl Yapılır? Evde Jalapeno Turşusu Hazırlanışı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 14:03

Meksika'nın en meşhur biberlerinden biri olan jalapeno farklı tatlar sevenler için mükemmel bir seçenek. Hem pratik hem de lezzetli olan jalapeno biberi turşusu peynirli ve sade çeşitleriyle evde kolayca yapılabilir ve sofralarınızın yıldızı olabilir. Peki bu nefis turşuyu evde nasıl yapabiliriz? İşte size basit bir tarif!

Jalapeno Biber Turşusu Yapımı İçin Malzemeler:

Jalapeno Biber Turşusu Yapımı İçin Malzemeler:

  • 1,5 kg jalapeno biberi

  • 1 tatlı kaşığı nohut

  • 4 baş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı limon tuzu

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 1 yemek kaşığı kaya tuzu

  • 1 çay bardağı üzüm sirkesi

  • Sıcak su

Yapılışı:

Yapılışı:

Biberleri Hazırlayın: İlk adım jalapeno biberlerini iyice yıkayıp sap kısımlarını kesmek. Sonrasında biberleri halka halka doğrayın. (Eldiven takmak işinizi kolaylaştırır çünkü bu biberin acısı uzun süre ellerinizde kalabilir!)

Kavanozları Sterilize Edin: Bulaşık makinesinde veya kaynar suyla sterilize ettiğiniz kavanozları kullanın. Kavanozların dibine birer tatlı kaşığı nohut koyun çünkü bu turşunun fermantasyon sürecini hızlandırır.

Biber ve Sarımsakları Dizme Zamanı: Sarımsakları soyun ve doğrayın. Ardından doğradığınız biberleri sıkıca kavanoza dizin, aralarına sarımsak yerleştirerek her katmanı doldurun.

Baharatları Ekleyin: Üzerine sırasıyla limon tuzu, şeker ve kaya tuzu ekleyin. Bu malzemeler turşuya hem lezzet hem de kıvam katacak.

Sirke ve Sıcak Su: Her kavanoza bir çay bardağı üzüm sirkesi ilave edin. Ardından kavanozları sıcak su ile doldurun ve kapaklarını sıkıca kapatın.

Son Dokunuş: Kavanozları bir süre sallayın sonra ters çevirip serin ve karanlık bir ortamda 1 hafta boyunca bekletin. Turşunuz bir hafta sonra yemeye hazır olacak.

Peynirli Jalapeno Turşusu için Malzemeler:

Peynirli Jalapeno Turşusu için Malzemeler:

  • 300 g jalapeno biberi

  • 1/2 su bardağı sirke

  • 1 su bardağı su

  • 1 yemek kaşığı salamura tuzu

  • 1 tatlı kaşığı şeker

  • 1 su bardağı ekşimik veya lor peyniri

  • 1 yemek kaşığı krem peynir

  • Zeytinyağı (üzerini geçecek kadar)

Yapım Aşamaları:

Yapım Aşamaları:

Biberleri Hazırlayın: Jalapeno biberlerinin saplarını kesin, ardından biberlerin çekirdeklerini çıkarın. Acılığını azaltmak için çekirdekleri tamamen temizlemeniz önerilir.

Turşu Suyunu Hazırlayın: Bir sos tenceresinde sirke, su, salamura tuzu ve şekeri karıştırıp kaynamaya bırakın. Şeker ve tuz tamamen eridiğinde kaynar hale gelmesi yeterlidir.

Biberleri Haşlayın: Kaynayan suya jalapeno biberlerini atın ve renkleri asker yeşiline dönene kadar yaklaşık 3-4 dakika kaynatın. Biberlerin fazla pişmemesi için dikkatli olun, çünkü fazla haşlanması biberlerin kıvamını bozabilir.

Biberleri Süzün: Haşlanan biberleri hemen süzün ve soğuması için bir kenara alın.

Peynir Karışımını Hazırlayın: Ekşimik veya lor peynirini bir kaseye alın ve üzerine krem peynirini ekleyin. İkisini güzelce karıştırın, peynirli karışımınız hazır!

Biberleri Doldurun: Peynir karışımını düz uçlu bir sıkma torbasına aktarın. Sıkma torbası kullanmak biberleri doldururken daha kolay olacak. Biberlerin içine peynir karışımını sıkın ve biberleri uygun boyuttaki bir kavanoza yerleştirin.

Zeytinyağı Ekleyin: Biberlerin üzerini geçecek kadar zeytinyağı ekleyin ve kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

Buzdolabında Saklayın: Kavanozu buzdolabında muhafaza edin ve yaklaşık 2-3 gün sonra lezzetini almaya başlayacaktır. Daha uzun süre bekledikçe, peynirli jalapeno turşusunun tadı daha da güzelleşir!

İpucu:

İpucu:

Zeytinyağının, biberlerin taze kalmasını sağlayarak turşunun lezzetini daha iyi korumasını sağlayacaktır. Ayrıca peynirli karışımı biberlere sıkarken her biberin tam dolduğundan emin olun böylece her lokmada peynirin tadını alabilirsiniz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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