onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Et / Tavuk / Deniz Ürünleri
Hazır Mevsimi Gelmişken Fiyat Performans Ürünü Olan Palamutla Yapabileceğiniz Birbirinden Lezzetli Tarifler

Hazır Mevsimi Gelmişken Fiyat Performans Ürünü Olan Palamutla Yapabileceğiniz Birbirinden Lezzetli Tarifler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 13:11

Palamut mevsimi geldi, balıkseverler için tam zamanı! Lezzeti ve fiyat-performansıyla dikkat çeken bu balık her türlü tarife uyum sağlıyor. Peki palamut nasıl pişirilir, en lezzetli haliyle nasıl hazırlanır? Tava, fırın ya da farklı yöntemlerle palamutu sofralarınıza nasıl getireceğinizi merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! İşte palamutu en pratik ve en lezzetli şekilde pişirmenize yardımcı olacak tarifler...

1. Fırında palamut tarifi

1. Fırında palamut tarifi

Malzemeler

  • 4 adet palamut

  • 4 adet soğan

  • 3 adet domates

  • 4 adet sivri biber

  • 2 adet limon

  • Yarım demet maydanoz

  • 3 çorba kaşığı sıvıyağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Fırında palamut nasıl yapılır?

1. Balıkları temizleyip yıkayın. Soğanı piyazlık doğrayıp biraz tuzla ovun. Domates ve biberleri küçük küçük doğrayıp maydanozu kıyın. Tuz, karabiber ve limon suyu ilave edip tüm malzemeyi bir kapta harmanlayın.

2. Balıkları fırın tepsisine dizin.

3. Hazırladığınız karışımı palamutların üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

2. Palamut tava tarifi

2. Palamut tava tarifi

Malzemeler

  • 1 tane büyük boy palamut

  • Un 

  • Sıvı yağ

  • Tuz

Palamut tava nasıl yapılır?

1. Palamutu istediğimiz şekilde kesip temizledikten sonra üzerine tuz serpip una bulayın.

2.  Kızgın yağda pembeleşene kadar kızartın. İstediğiniz salata ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

3. Palamut buğulama tarifi

3. Palamut buğulama tarifi

Malzemeler

  • adet orta boy palamut balığı(halka dilimlenmiş)

  • adet mor soğan (iri doğranmış)

  • adet beyaz soğan (iri doğranmış)

  • adet yeşil biber(orta irilikte doğranmış)

  • diş sarımsak(dilimlenmiş)

  • adet büyük boy domates(halka dilimlenmiş)

  • 1/4 adet limonun suyu

  • yemek kaşığı zeytinyağı

  • çay kaşığı karabiber

  • çay kaşığı tuz

  • çay bardağı su

Üzeri İçin:

  • 2-3 adet defne yaprağı

  • 5-6 dilim limon

  • yemek kaşığı tereyağı

Palamut buğulama nasıl yapılır?

1. Tencereye zeytinyağını ekleyin ve üzerine mor soğanları yerleştirin.

2. Üzerine beyaz soğanları ve biberleri ekleyin.

3. Üzerine balıkları ve domatesleri dizin. Limonları da ekleyin.

4. Defne yapraklarını, suyu ve tereyağı parçalarını da ekleyin. Aralarına sarımsak dilimlerini ve limon suyunu ilave edin. Tuz ve karabiberi ekleyin.

5. Bu aşamada kullandığınız tencere fırına dayanıklı ise fırına da verebilirsiniz. Bu tarifi direkt fırın kabı ile de yapabilirsiniz. Fırında pişme süresi 190 derecede 20-25 dakika kadar sürecektir. Ocakta pişirmek isterseniz tencerenin kapağını kapatarak önce içerisindeki su kaynayana kadar yüksek ateşte, ardından kısık ateşte yarım saat pişirin.

4. Palamut lakerda tarifi

4. Palamut lakerda tarifi

Malzemeler

  • 1 adet palamut

  • 3-4 adet defne yaprağı

  • 500 gram kaya tuzu

  • 1 yemek kaşığı tane karabiber

  • 2-3 dilim lime

  • Dilimlenmiş kırmızı soğan

Palamut lakerda nasıl yapılır?

1. Balığın gövde kısmını çıkartın ve 3 eşit parçaya bölün. Omurga kısmında bulunan ilikleri bir dal yardımıyla temizleyin.

2. Balığın içinde bulunan koyu kahverengi parçayı, bıçakla üçgen şeklinde keserek çıkartın.

3. Balıkları buz ve tuz dolu bir suyun içerisinde ortalama 4 saat bekletin. Her saat başında suyunu değiştirin. Balıkları buzlu sudan çıkarttıktan sonra kağıt havluya koyun ve kuruması için 3-4 saat bekletin.

4. Cam bir kavanozun dibine kaya tuzu serpiştirin. Balıkların beyaz kısımlarının tuza değmesine özen gösterin.

5. Balıkları sıkı bir şekilde yan yana dizin. Üzerine tane karabiber ve defne yaprağı ekledikten sonra tekrar kaya tuzu ekleyin.

6. Elinizdeki tüm balıkları kavanozlara yerleştirin. Kavanozun içine balıkların ağırlığından daha ağır olan bir taş parçası yerleştirin. Taşın üzerineyse tahta parçası yerleştirin ve kavanozu temiz bir bezle kapatın.

7. Kavanozları serin güneş görmeyen bir yerde yaklaşık 20 gün bekletin. 20 günün sonunda balıkları kavanozdan çıkartın ve derisini ayırdıktan sonra dilimleyin.

8. Soğuk su dolu bir kaba, dilimlediğiniz balıkları yerleştirin. Bu suyu da 2-3 saatte bir değiştirin. Balıkları soğuk su içinde buzdolabında 1 gece bekletin. (Bu işlem fazla tuzun atılması içindir.)

9. Balıkları sudan çıkarttıktan sonra zeytinyağı dolu bir kaba koyarak buzdolabında 1 haftaya kadar muhafaza edebilirsiniz.

10. Hazırladığınız balıkları lime, kırmızı soğan ve nane ile birlikte servis edin. Afiyet olsun.

5. Palamut kokoreç tarifi

5. Palamut kokoreç tarifi

Malzemeler

  • Yarım adet palamut

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet domates

  • 2 adet sivri biber

  • 1 küçük boy soğan

  • 2 su bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağı un

  • 1'er çay kaşığı tuz, kekik, pul biber, kimyon, sumak, kırmızı toz biber

Palamut kokoreç nasıl yapılır?

1. Balıklarınızı fileto şekilde balıkçıdan alın.

2. Palamutun kılçıklarını çıkartın. Yüzgeçlerini de çıkartıp una bulayın ve yağda kızartın. 

3. Tüm sebzeleri küp küp doğrayın ve tavada kızartın.

4. Pişirdiğiniz balığı tahtaya koyun ve üzerine sebzeleri ekleyin hepsini beraber harmanlayarak tekrar kıyın baharatları bu aşamada eklemeyi unutmayın.  

5. Daha sonra tüm malzemeleri tavada ısıtın ve ekmek arasına koyarak yiyin afiyet olsun.

6. Galeta unlu palamut tarifi

6. Galeta unlu palamut tarifi

Malzemeler

  • 2 büyük boy palamut balığı

Sosu için ;

  • 1 buçuk yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı domates sosu

  • 1 çay kaşığı pulbiber

  • 1 çay kaşığının ucuyla karabiber, kimyon

  • 1 tatlı kaşığı taze kekik salamurası

  • Tuz

Balıklarımızı bulamak için ;

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

Galeta unlu palamut nasıl yapılır?

1. Balığı ayıklayıp yıkayarak kevgire alıp iyice süzdürün.

2. Genişçe bir kabın içinde sos malzemelerini karıştırın. Balıkları sosun içine alarak her tarafına bulayın. Ağzını streçleyerek dolapta 1-2 saat dinlendirip sosunu iyice çekmesini bekleyin. 

3. Sosunu çeken balıkları bir tabağın içine aldığınız galeta ununa bulayın. Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin. 180 derece fırında 20 dakika kontrollü bir şekilde balıklarınız kızarana kadar yakmadan pişirin. Pişen balıklarınız servise hazırdır.

7. Güveçte palamut tarifi

7. Güveçte palamut tarifi

Malzemeler

  • 3 adet domates

  • 3 adet palamut

  • 1 tutam maydanoz

  • 1 adet sivri biber

  • 1 adet soğan

  • 1 adet yeşil limon

  • 4/5 adet defne yaprağı

  • 4 diş sarımsak

  • 1 su bardağı sıcak su

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

  • Tuz

Güveçte palamut nasıl yapılır?

1. Temizlediğiniz palamutları büyüklüklerine göre 2-3 cm kalınlığında dilimlere ayırın.

2. Bir adet soğanı halka halka doğrayın ve halkaları birbirinden ayırın. İki adet domatesi, 2 adet biberi ince ince dilimleyin ve sarımsakları küp küp doğrayın. Limonu halka şeklinde doğrayın.

3. Güveç kabına dilimlediğiniz balıkları dizin, aralarına da sırayla dilimlediğiniz limon, domates ve soğanları dizin.

4. Bir tutam maydanoz, 4-5 adet defne yaprağını ve 4 diş sarımsağı balıkların aralarına koyun. Üzerine 1 çay bardağı zeytinyağı dökün. Sonra da dilediğiniz kadar tuz atın.

5. 1 bardak sıcak suyu dökün. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 30 dakika pişirin. Servis yaparken etlerin üzerine güveçteki sostan da biraz eklemeyi unutmayın.

8. Sebzeli palamut tarifi

8. Sebzeli palamut tarifi

Malzemeler

  • 1 adet büyük boy palamut

  • 2 adet domates

  • 1 adet büyük boy soğan

  • 2 adet patates

  • Bir tutam maydanoz

  • 2 yemek kaşığı salça

Sebzeli palamut nasıl yapılır?

1. İlk önce patatesleri yuvarlak yuvarlak kesip, tavaya dizin.

2. Ardından palamutları yuvarlak yuvarlak doğrayıp, patatesin üzerine dizin. Daha sonra domates ve en son soğanları dizin.

3. Yarım su bardağı kadar salçalı su dökün ve pişirmeye bırakın.

4. Servis ederken üzerine maydanoz ilave edin.

9. Fırında soslu sebzeli palamut tarifi

9. Fırında soslu sebzeli palamut tarifi

Malzemeler

  • 2 adet palamut

  • 3 kaşık zeytinyağı

  • 1 adet kırmızı kapya biber

  • 1 adet yeşil biber

  • 1 adet domates

  • 1 adet kuru soğan

  • 3-4 diş sarımsak

  • Yarım adet limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı elma sirkesi

  • 1 çay kaşığı nane

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Tuz

Sebzesi için;

  • 4 adet kuru soğan

  • 4 adet domates

  • 6 adet sivri biber

  • 2 adet patates

Fırında soslu sebzeli palamut nasıl yapılır?

1. Öncelikle 3-4 adet iri soğanı halkalar halinde kesip yağlanmış borcama dizin.

2. Üzerine halka doğranmış domatesleri ve ikiye kesilmiş yeşil biberleri yerleştirip biraz zeytinyağı gezdirip tuz serpin.

3. Daha sonra sosunu hazırlayın. Domates, biberler ve sarımsağı robotta sos kıvamında olacak şekilde çekin. Bir kaba aktarıp, içine limon suyunu ekleyin.

4. Soğanı rendeleyin ve suyunu avcunuzla sıkarak, sosa ekleyip posasını atın. Patatesleri soyun. Karabiber ve pul biber haricindeki tüm baharatları sosa katıp karıştırın.

5. Bir parmak genişliğinde kesilmiş balıkların her iki tarafını da sosa iyice batırın. Kalan sosu da balıkların üzerine serpiştirip üzerlerine karabiber ve pul biber ekleyin. 

6. 220 derecede önceden ısıtılmış fırında, 45 dakika pişirelim.

10. Palamut pilaki tarifi

10. Palamut pilaki tarifi

Malzemeler

  • 1 adet büyük boy palamut (halka dilim)

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 3 diş sarımsak

  • 3 adet soğan

  • 2 adet domates

  • 1 çay kaşığı tane karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 4 adet defne yaprağı

  • 1/2 çay bardağı su

  • 1/2 adet limonun suyu

  • 1/2 demet maydanoz

  • 1/2 adet limon(dilimlenmiş)

Palamut pilaki nasıl yapılır?

1. Geniş bir tencereye ay şeklinde doğranmış soğanları ve rendelenmiş sarımsakları alın. Zeytinyağını ekleyip kısık ateşte hafif karamelize olana kadar pişirin.

2. Soğanların üzerine dilim dilim kesilmiş domatesleri ilave edip kavurmaya devam edin. Ardından tuz, tane karabiberi ekleyin.

3. Defne yapraklarını da ilave edin.

4. Dilimlenmiş palamutları, limon suyu ve suyunu da ilave edin. 

5. Balıkların üzerine kıyılmış maydanozu serpiştirin ve limon dilimleri ile süsleyin. Tencerenin kapağını kapatıp 30 dakika kısık ateşte pişirin.

11. Palamut dolması tarifi

11. Palamut dolması tarifi

Malzemeler

  • 1 adet palamut

  • 2 orta boy domates

  • Yarım demet maydanoz

  • 2 diş sarımsak

  • 2 adet kırmızı soğan

Palamut dolması nasıl yapılır?

1. Palamudun içini temizleyin. Bol suyla yıkayıp suyunu süzün.

2. Soğanları piyazlık, sarımsak ve maydanozu kıyın.

3. Domateslerin kabuğu soyup çekirdeklerini çıkarın ve küp doğrayın.

4. Tüm malzemeleri bir kapta harmanlayın. Bu karışımı palamutun içine doldurun. Izgarada pişirin. Sıcak servis yapın.

12. Palamut köftesi tarifi

12. Palamut köftesi tarifi

Malzemeler 

  • 1 büyük boy palamut

  • 1 dilim bayat ekmek içi

  • 1 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı çam fıstığı

  • 1 tatlı kaşığı kuş üzümü

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • Yarım demet kıyılmış maydanoz

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1 limonun suyu

  • 3 yemek kaşığı galeta unu

Palamut köftesi nasıl yapılır?

1. Palamutu temizleyip bol suyla yıkayın. Tencereye alıp üzerini örtecek kadar su ilave edin. Kılçıkları kolayca ayrılacak kadar haşlayıp ocaktan alın.

2. Suyunu süzüp siyah etini, derisini ve kılçıklarını temizleyin. Kalan eti bir kaba alın. Ekmek içini hafifçe ıslatıp balık etine ekleyin.

3. Soğanı rendeleyip fazla suyunu süzün ve ilave edin. Hafifçe yumurtayı ekleyip tüm malzemeyi karıştırın.

4. Çam fıstığı, kuş üzümü, tarçın, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yassılaştırın.

5. Galeta ununa bulayıp zeytinyağında her iki tarafını da kızartın. Sıcak servis yapın.

13. Palamut pane tarifi

13. Palamut pane tarifi

Malzemeler

  • 1 dilimlenmiş palamut

  • Yarım su bardağı un

  • 2 yumurta

  • 1 paket çıtır pane harcı

Kızartmak için:

  •  Ayçiçek yağı

Kuru domates mezesi için:

  •  10-12 kuru domates

  •  6 adet ceviz

  • 3 diş sarımsak

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Nar ekşisi

  • Kekik

Palamut pane nasıl yapılır?

1. Öncelikle temizlenmiş palamut dilimlerini iyice yıkayıp süzülmesi için kenara alın. Ayçiçek yağını bir tavaya alıp ısıtın.

2. Palamutları önce una, daha sonra çırpılmış yumurtaya ve son olarak çıtır pane harcına bulayın ve arkalı-önlü kızartın.

3. Minik minik doğradığınız kuru domatesleri sıcak su dolu bir kaseye alarak yaklaşık 15 dakika bekletip süzerek kenara alın.

4. Geniş bir kapta, iri kırılmış ceviz parçaları, ezilmiş sarımsakları ve zeytinyağını karıştırın.

5. Üzerine kuru domatesleri ekleyip tuz, nar ekşisi ve kekik ilave ederek tüm malzemeler özdeşleşinceye kadar karıştırın.

6. Kızarttığınız palamut paneleri servis tabağına alarak yanında kuru domates mezesiyle birlikte süsleyin.

14. Palamut çorbası tarifi

14. Palamut çorbası tarifi

Malzemeler

  • 6 su bardağı su 

  • 2 palamut fileto

  • 2 orta boy patates 

  • 2 orta boy havuç

  • 2 çorba kaşığı un 

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 limonun suyu  

  • Tuz, taze çekilmiş karabiber

Palamut çorbası nasıl yapılır?

1. Palamut filetoyu kuşbaşı iriliğinde doğrayın. Patates ve havuçları soyup küp küp doğrayın.

2. Suyu tencereye alıp ısıtın. Balık, havuç ve patatesi ekleyip 10 dakika pişirin. 

3. Küçük bir kasede unu çok az suyla ezin. Yeterince tuzla birlikte çorbaya ilave edip karıştırın.

4. Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Yumurta sarısı ve limon suyunu bir kâsede iyice çırpın.

5. Çorbaya azar azar ve sürekli karıştırarak ilave edin. Tencereyi ocaktan indirip çorbayı kâselere paylaştırın. Taze çekilmiş karabiber serpip servis yapın.

6. Terbiyeli palamut çorbasını, mısır ekmeği ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

15. Kağıtta palamut tarifi

15. Kağıtta palamut tarifi

Malzemeler

  • 1 palamut fileto

  • 1 adet domates

  • 2-3 maydanoz yaprağı

  • 1 adet limon

  • Yarım adet  soğan

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı tozbiber

  • Tuz

  • Karabiber

Kağıtta palamut nasıl yapılır?

1. Zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi büyük bir kapta karıştırın. Palamutları marine edin.

2. Soğan, domates, limon ve zeytinleri halka doğrayın.

3. Yağlı kağıda palamutu ve diğer malzemeleri yerleştirin.Tuz, karabiber, doğranmış maydanoz ve zeytinyağı ilave edip, önceden 180 dereceye ayarlanmış fırında 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

Diğer içeriklerimiz de ilginizi çekebilir:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
3
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın