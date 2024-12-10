Hazır Mevsimi Gelmişken Fiyat Performans Ürünü Olan Palamutla Yapabileceğiniz Birbirinden Lezzetli Tarifler

Malzemeler

1 adet palamut

3-4 adet defne yaprağı

500 gram kaya tuzu

1 yemek kaşığı tane karabiber

2-3 dilim lime

Dilimlenmiş kırmızı soğan

Palamut lakerda nasıl yapılır?

1. Balığın gövde kısmını çıkartın ve 3 eşit parçaya bölün. Omurga kısmında bulunan ilikleri bir dal yardımıyla temizleyin.

2. Balığın içinde bulunan koyu kahverengi parçayı, bıçakla üçgen şeklinde keserek çıkartın.

3. Balıkları buz ve tuz dolu bir suyun içerisinde ortalama 4 saat bekletin. Her saat başında suyunu değiştirin. Balıkları buzlu sudan çıkarttıktan sonra kağıt havluya koyun ve kuruması için 3-4 saat bekletin.

4. Cam bir kavanozun dibine kaya tuzu serpiştirin. Balıkların beyaz kısımlarının tuza değmesine özen gösterin.

5. Balıkları sıkı bir şekilde yan yana dizin. Üzerine tane karabiber ve defne yaprağı ekledikten sonra tekrar kaya tuzu ekleyin.

6. Elinizdeki tüm balıkları kavanozlara yerleştirin. Kavanozun içine balıkların ağırlığından daha ağır olan bir taş parçası yerleştirin. Taşın üzerineyse tahta parçası yerleştirin ve kavanozu temiz bir bezle kapatın.

7. Kavanozları serin güneş görmeyen bir yerde yaklaşık 20 gün bekletin. 20 günün sonunda balıkları kavanozdan çıkartın ve derisini ayırdıktan sonra dilimleyin.

8. Soğuk su dolu bir kaba, dilimlediğiniz balıkları yerleştirin. Bu suyu da 2-3 saatte bir değiştirin. Balıkları soğuk su içinde buzdolabında 1 gece bekletin. (Bu işlem fazla tuzun atılması içindir.)

9. Balıkları sudan çıkarttıktan sonra zeytinyağı dolu bir kaba koyarak buzdolabında 1 haftaya kadar muhafaza edebilirsiniz.

10. Hazırladığınız balıkları lime, kırmızı soğan ve nane ile birlikte servis edin. Afiyet olsun.