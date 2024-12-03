Sosyal Medyadan Duyurdu: Üçüncü Bebeğini Kucağına Almak İçin Gün Sayan Atiye Kızının İsmini İlk Kez Açıkladı!
Sosyal Medyadan Duyurdu: Üçüncü Bebeğini Kucağına Almak İçin Gün Sayan Atiye Kızının İsmini İlk Kez Açıkladı!
Dondurma, Salla ve Anlayana gibi şarkıları ile müzik listelerinin altını üstüne getiren şarkıcı Atiye'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı renkli tarzı ile de öne çıkıyor. 2018 yılında Erol Sebebci ile dünyaevine giren Atiye, 2019 yılında ilk kızı Ferahfeza'yı 2023 yılında ise ikinci kızı Neva'yı kucağına almıştı. Şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı üçüncü kızının ismini ilk kez açıkladı.
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Dondurma, Salla ve Anlayana gibi şarkıları ile müzik listelerinin altını üstüne getiren ve farklı tarzı, renkli klipleri ve şarkılarıyla müzik sektörüne damga vuran isimlerden biri olan Atiye'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine giren ünlü şarkıcı, 2019 yılında ilk kızı Ferahfeza'yı 2023 yılında ise ikinci kızı Neva'yı kucağına almıştı hatırlarsanız.
Şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Atiye, son dönemde karnı burnunda sahne şovları ile gündeme geliyor. Yeniden bir kızı olacağını öğrendiğimiz ünlü şarkıcı kızının ismini kimseciklere söylememişti hatırlarsanız.
Ta ki bugüne kadar! Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Atiye, üçüncü kızının ismini de sevenleriyle paylaştı.
Atiye, kızının isminin Rumi olacağını açıkladı! Siz Atiye'nin kızına vereceği ismi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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