Sosyal Medyadan Duyurdu: Üçüncü Bebeğini Kucağına Almak İçin Gün Sayan Atiye Kızının İsmini İlk Kez Açıkladı!

Dondurma, Salla ve Anlayana gibi şarkıları ile müzik listelerinin altını üstüne getiren şarkıcı Atiye'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı renkli tarzı ile de öne çıkıyor. 2018 yılında Erol Sebebci ile dünyaevine giren Atiye, 2019 yılında ilk kızı Ferahfeza'yı 2023 yılında ise ikinci kızı Neva'yı kucağına almıştı. Şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı üçüncü kızının ismini ilk kez açıkladı.