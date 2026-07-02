Sosyal Medyada Viral Olan En İyi Aşureyi Seçiyoruz! Favorin Hangisi?

Aşurenin en lezzetlisi hangisi? Bol cevizli mi, nar taneleriyle süslenmiş olan mı, yoksa tam kıvamında pişmiş klasik tarif mi? Birbirinden nefis aşureler arasından favorini seçerek damak zevkini ortaya koymaya hazır ol!

Kararını ver, diğer katılımcılarla kıyasla!