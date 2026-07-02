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Sosyal Medyada Viral Olan En İyi Aşureyi Seçiyoruz! Favorin Hangisi?

Sosyal Medyada Viral Olan En İyi Aşureyi Seçiyoruz! Favorin Hangisi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.07.2026 - 12:50
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Aşurenin en lezzetlisi hangisi? Bol cevizli mi, nar taneleriyle süslenmiş olan mı, yoksa tam kıvamında pişmiş klasik tarif mi? Birbirinden nefis aşureler arasından favorini seçerek damak zevkini ortaya koymaya hazır ol! 

Kararını ver, diğer katılımcılarla kıyasla!

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En iyi aşure aşağıdakilerden hangisi?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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