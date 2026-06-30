Seçtiğin Yemeklere Göre Kredi Kartı Ekstreni Tahmin Ediyoruz!
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Bazı insanlar yemek siparişi verirken fiyat etiketine bakar, bazıları ise canı ne istiyorsa onu söyler. Peki yemek tercihlerinin harcama alışkanlıkların hakkında ne söylediğini hiç düşündün mü? Seçtiğin yemeklere göre kredi kartı ekstrenin nasıl göründüğünü tahmin ediyoruz!
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Seçtiğin Yemeklere Göre Kredi Kartı Ekstreni Tahmin Ediyoruz!
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