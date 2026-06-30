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Seçtiğin Yemeklere Göre Kredi Kartı Ekstreni Tahmin Ediyoruz!

Seçtiğin Yemeklere Göre Kredi Kartı Ekstreni Tahmin Ediyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 13:09
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Bazı insanlar yemek siparişi verirken fiyat etiketine bakar, bazıları ise canı ne istiyorsa onu söyler. Peki yemek tercihlerinin harcama alışkanlıkların hakkında ne söylediğini hiç düşündün mü? Seçtiğin yemeklere göre kredi kartı ekstrenin nasıl göründüğünü tahmin ediyoruz!

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Seçtiğin Yemeklere Göre Kredi Kartı Ekstreni Tahmin Ediyoruz!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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