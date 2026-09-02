Sosyal Medya Ünlüleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya Gözaltına Alındı
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TikTok paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında TCK'nın 216. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldı.
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Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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