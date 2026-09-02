MHRS’den Hastane Randevusu Almak İsterken 44 Bin 444 Lira Dolandırıldı

Bir süre sonra kredi kartından bilgisi ve onayı dışında 44 bin 444 liralık harcama yapıldığını fark eden Z.B., polise başvurarak şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Özellikle arama motorlarında gerçek MHRS sayfasını taklit eden ve kimi zaman sponsorlu bağlantı olarak üst sıralarda çıkan siteler kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı da bu yöntem konusunda uyarıda bulunarak, sahte sitelerin “randevuya gitmeme cezası” veya “muayene borcu” gibi gerekçelerle vatandaşlardan kart bilgisi istediğini bildirmişti.

Bakanlık ayrıca MHRS üzerinden randevu alma, değiştirme ve iptal işlemlerinin tamamen ücretsiz olduğunu vurguluyor.