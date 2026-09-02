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MHRS’den Hastane Randevusu Almak İsterken 44 Bin 444 Lira Dolandırıldı

MHRS’den Hastane Randevusu Almak İsterken 44 Bin 444 Lira Dolandırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2026 - 21:40
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Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu almak isteyen bir kişi, dolandırıcıların hazırladığı sahte internet sitesi üzerinden kredi kartı bilgilerini paylaşınca 44 bin 444 lira dolandırıldı.

Kaynak: İHA

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Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana gelen olayda Z.B., internet üzerinden MHRS sisteminden hastane randevusu almak isterken gerçek siteyi taklit eden sahte bir internet sitesine girdi. Ardından buradan işlem yaptı.

Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana gelen olayda Z.B., internet üzerinden MHRS sisteminden hastane randevusu almak isterken gerçek siteyi taklit eden sahte bir internet sitesine girdi. Ardından buradan işlem yaptı.

Bir süre sonra kredi kartından bilgisi ve onayı dışında 44 bin 444 liralık harcama yapıldığını fark eden Z.B., polise başvurarak şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Özellikle arama motorlarında gerçek MHRS sayfasını taklit eden ve kimi zaman sponsorlu bağlantı olarak üst sıralarda çıkan siteler kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı da bu yöntem konusunda uyarıda bulunarak, sahte sitelerin “randevuya gitmeme cezası” veya “muayene borcu” gibi gerekçelerle vatandaşlardan kart bilgisi istediğini bildirmişti.

Bakanlık ayrıca MHRS üzerinden randevu alma, değiştirme ve iptal işlemlerinin tamamen ücretsiz olduğunu vurguluyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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