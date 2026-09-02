MHRS’den Hastane Randevusu Almak İsterken 44 Bin 444 Lira Dolandırıldı
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Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu almak isteyen bir kişi, dolandırıcıların hazırladığı sahte internet sitesi üzerinden kredi kartı bilgilerini paylaşınca 44 bin 444 lira dolandırıldı.
Kaynak: İHA
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Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana gelen olayda Z.B., internet üzerinden MHRS sisteminden hastane randevusu almak isterken gerçek siteyi taklit eden sahte bir internet sitesine girdi. Ardından buradan işlem yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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