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Girne’deki Feribot Faciası Sonrasında Koalisyon Ortağı YDP Hükümetten Çekildi

Girne’deki Feribot Faciası Sonrasında Koalisyon Ortağı YDP Hükümetten Çekildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2026 - 22:38
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi’nin, hükümetten çekilme kararı aldığı bildirildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP), hükümetten çekilme kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP), hükümetten çekilme kararı aldı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, görevden alınmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, Parti Meclisi’nin kararıyla hükümetten ayrıldıklarını açıkladı. Arıklı, kararlarını yarın Başbakan Ünal Üstel’e yazılı olarak bildireceklerini söyledi. Arıklı, görevden alınma kararını ‘iki yıldır beklediğim bir fırsattı’ diye nitelendirerek Başbakan Üstel'e teşekkür etti. Deniz kazası nedeniyle şu aşamada siyasi tartışma yürütmek istemediklerini belirten Arıklı, “Söylenecek çok şey var ama kayıp 19 insanımız var” ifadelerini kullandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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