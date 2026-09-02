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Kız Kardeşinin Acısına Dayanamadı: Şükran Soner’in Kız Kardeşi Türkan Berişe de Hayatını Kaybetti

Kız Kardeşinin Acısına Dayanamadı: Şükran Soner’in Kız Kardeşi Türkan Berişe de Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2026 - 21:15
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Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner’in vefatının ardından cenaze hazırlıkları sürerken aileyi sarsan bir acı haber daha geldi. Soner’in kız kardeşi Türkan Berişe’nin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com/sukra...
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Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Soner, hayatını kaybetti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Soner, hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Sendikasının ilk kadın Genel Başkanı olan Soner için Cumhuriyet gazetesinin İstanbul’daki merkezinde tören düzenlendi. Cumhuriyet gazetesindeki törenin ardından Şükran Soner’in cenazesi Şişli Camisi’ne götürüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Soner, Eyüpsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şükran Soner’in cenaze namazı için hazırlıklar sürerken aileyi derinden sarsan bir gelişme daha yaşandı. Soner’in kız kardeşi ve Cumhuriyet gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Betül Berişe’nin annesi Türkan Berişe’nin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Türkan Berişe’nin, Şükran Soner’in ölüm haberini aldıktan sonra yaşamını yitirdiği aktarıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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