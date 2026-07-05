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Gerçek Anlamda “Sıfırdan” Başlayandan Mesaisi Biten Eşeğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gerçek Anlamda “Sıfırdan” Başlayandan Mesaisi Biten Eşeğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2026 - 18:31
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Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
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Grup Hepsi ve Winx'li olanları hatırlayanlar...

Grup Hepsi ve Winx'li olanları hatırlayanlar...
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Hiç şaşırtmaz.

Hiç şaşırtmaz.
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"Sıfırdan başlıyorum" diyerek rezidanstaki dairesini paylaşanlardan sonra ilaç gibi gelecek.

"Sıfırdan başlıyorum" diyerek rezidanstaki dairesini paylaşanlardan sonra ilaç gibi gelecek.
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Mesaj varken neden arama? Arama varken neden görüntülü arama?

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Konuyu her şekilde kendi istedikleri yere getirebiliyorlar.

👇

Daha güzel olmuş, boşver.

Daha güzel olmuş, boşver.
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En iyi overthink mekanı değil mi?

En iyi overthink mekanı değil mi?
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Babanın çözüm odaklılığı 👌

Babanın çözüm odaklılığı 👌
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Taylor'ın öyle bir şeyi imzalama ihtimal var mı?

Taylor'ın öyle bir şeyi imzalama ihtimal var mı?
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😻

😻
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Ne yapacaktı?

Ne yapacaktı?
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Yarın görüşürüz 👋

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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