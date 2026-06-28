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Bronzlaşmak Yerine Pancara Dönenden Avrupalıların Klimasızlıkla İmtihanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bronzlaşmak Yerine Pancara Dönenden Avrupalıların Klimasızlıkla İmtihanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2026 - 18:31
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Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Nimet nimet.

Nimet nimet.
twitter.com

Sonrasında gelen çile var bir de.

Sonrasında gelen çile var bir de.
twitter.com

Haklı gibi.

Haklı gibi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Hayatının kararını vermek için en yanlış yaş.

Hayatının kararını vermek için en yanlış yaş.
twitter.com

Keşke misafir gelince biz de böyle yapabilsek.

Keşke misafir gelince biz de böyle yapabilsek.
twitter.com

👇

Perişan oldular.

Perişan oldular.
twitter.com

Kolaysa anneyi güldür.

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👇

Sahip olmak istediğim süper güç.

Sahip olmak istediğim süper güç.
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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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