Bronzlaşmak Yerine Pancara Dönenden Avrupalıların Klimasızlıkla İmtihanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.
Keyifli okumalar 💃
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Nimet nimet.
Sonrasında gelen çile var bir de.
Haklı gibi.
👇
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Hayatının kararını vermek için en yanlış yaş.
Keşke misafir gelince biz de böyle yapabilsek.
Perişan oldular.
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Sahip olmak istediğim süper güç.
Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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