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Sıcaktan Adanalı Olan İngilizlerden Erkeklere Yersiz Gelen Espri Yeteneğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sıcaktan Adanalı Olan İngilizlerden Erkeklere Yersiz Gelen Espri Yeteneğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.06.2026 - 18:39
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Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
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Millete 10 tane yetmeyince 20'ye çıkarttı Instagram...

Her şey ne kadar sadeydi.

Eridik 🥹

Eridik 🥹
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Geldi o mevsim...

Geldi o mevsim...
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Reels kaydırırken...

Reels kaydırırken...
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Daha neler duyacağız?

Daha neler duyacağız?
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Başka türlü atlatılmaz.

Başka türlü atlatılmaz.
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Su tabancasıyla mı?

Su tabancasıyla mı?
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Adana demişken;

Adana demişken;
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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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