Sokak Ortasında 'Aldatma' Kavgası: Kadınlar Saç Saça Birbirine Girdi

Şişli'de bir kadın, eşini kendisiyle aldattığını iddia ettiği bir diğer kadına saldırdı. Olaya mahalledeki kadınların da müdahil olmasıyla birlikte adeta meydan savaşı çıktı.

Kadınların birbirini yerlerde sürüklediği anlar kameralara yansıdı.