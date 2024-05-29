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Sokak Ortasında 'Aldatma' Kavgası: Kadınlar Saç Saça Birbirine Girdi

Sokak Ortasında 'Aldatma' Kavgası: Kadınlar Saç Saça Birbirine Girdi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.05.2024 - 13:56

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Şişli'de bir kadın, eşini kendisiyle aldattığını iddia ettiği bir diğer kadına saldırdı. Olaya mahalledeki kadınların da müdahil olmasıyla birlikte adeta meydan savaşı çıktı. 

Kadınların birbirini yerlerde sürüklediği anlar kameralara yansıdı.

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Olay, İstanbul Şişli'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kadın, eşini kendisiyle aldattığını iddia kadınla sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya göndü.

Olay, İstanbul Şişli'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kadın, eşini kendisiyle aldattığını iddia kadınla sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya göndü.

Kavgaya başka kadınların da karışması üzerine adeta meydan savaşı çıktı. Kadınların birbirlerini saçlarından tutarak sürüklediği görüldü; 📹

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Nuray

Eşinin sana ve evliliğinize karşı sadakati kalmamışsa, boşarsın defolur gider. Bir erkek ya da bir kadın için kavga etmek bu hallere bürünmek, oldukça gereksiz.

Zeynep

Kadından ziyade eşi suçlu ama 😕

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