Şarkıcı Edis'in Şampiyonluk Kutlamaları Öncesi Fatih Terim Misali Ekibine Taktik Verdiği Anlar Gündemde

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları öncesi sahne hazırlığı yapan Edis'in taktik tahtası önünde ekibine direktif verdiği anlar, Fatih Terim'in UEFA finali öncesi futbolcularına yaptığı konuşmayı hatırlattı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları yorumlara 'Taktik maktik yok, bam bam bam' diyerek Fatih Terim'in ifadelerini yazdı.
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Galatasaray'ın 24. Süper Lig şampiyonluğu için sahne alan şarkıcı Edis'i Taktik Tahtası önünde hazırlığı sosyal medyada gündem oldu.
Hazırlanan performans için ekibini motive eden Edis görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarının aklına Fatih Terim'in UEFA finali öncesi futbolcularına yaptığı konuşmayı hatırlattı.
Edis'in ekibine konuşma yaptığı anlar; 📹
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