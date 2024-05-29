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Şarkıcı Edis'in Şampiyonluk Kutlamaları Öncesi Fatih Terim Misali Ekibine Taktik Verdiği Anlar Gündemde

Şarkıcı Edis'in Şampiyonluk Kutlamaları Öncesi Fatih Terim Misali Ekibine Taktik Verdiği Anlar Gündemde

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.05.2024 - 11:05

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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları öncesi sahne hazırlığı yapan Edis'in taktik tahtası önünde ekibine direktif verdiği anlar, Fatih Terim'in UEFA finali öncesi futbolcularına yaptığı konuşmayı hatırlattı. 

Bazı sosyal medya kullanıcıları yorumlara 'Taktik maktik yok, bam bam bam' diyerek Fatih Terim'in ifadelerini yazdı. 

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Galatasaray'ın 24. Süper Lig şampiyonluğu için sahne alan şarkıcı Edis'i Taktik Tahtası önünde hazırlığı sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın 24. Süper Lig şampiyonluğu için sahne alan şarkıcı Edis'i Taktik Tahtası önünde hazırlığı sosyal medyada gündem oldu.

Hazırlanan performans için ekibini motive eden Edis görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarının aklına Fatih Terim'in UEFA finali öncesi futbolcularına yaptığı konuşmayı hatırlattı.

Hazırlanan performans için ekibini motive eden Edis görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarının aklına Fatih Terim'in UEFA finali öncesi futbolcularına yaptığı konuşmayı hatırlattı.

Edis'in ekibine konuşma yaptığı anlar; 📹

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