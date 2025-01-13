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ŞOK'a Taşınabilir Akıllı Led Projeksiyon Geliyor! 15 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Taşınabilir Akıllı Led Projeksiyon Geliyor! 15 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
13.01.2025 - 12:50

ŞOK 15 Ocak ile 22 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 Ocak ile 22 Ocak 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Bebek Yorganı 149 TL,

Bebek Yorganı 149 TL,

  • Softy Bebek Battaniyesi 179 TL, 

  • Anne Yanı Bebek Yatağı 309 TL, 

  • Bebek Yastığı 49,95 TL, 

  • 4'lü Bebek Ağız Silme Mendili 59,95 TL,

  • Wellsoft Bebek Battaniyesi 129 TL,

  • Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Çorap 34,95 TL, 

  • Askılı Organizer 59,95 TL, 

  • Çocuk Panduf 129 TL, 

  • Kız / Erkek Çocuk Havlu Külotlu Çorap 69,95 TL, 

  • 3 Bölmeli Organizer 349 TL, 

  • 3'lü Katlanabilir Bebek Küveti Seti 599 TL, 

  • Taşıma Kutulu Mama Kaşığı 89,95 TL,

  • 3'lü Uzun Saplı Besleme Kaşığı 79,95 TL,

Fisher Price Hikaye Kitabı 699 TL,

Fisher Price Hikaye Kitabı 699 TL,

  • Fisher-Price Köpekçiğin Uzaktan Kumandası 349 TL,

  • Fisher-Price Hayvan Dostlar Keşif Serisi 349 TL, 

  • Fisher-Price Köpekçiğin Oyun Macerası 349 TL, 

  • Renkli Bloklar 299 TL, 

  • İlk Yaş Aktivite Masası 399 TL, 

  • İlk Motorum 399 TL, 

  • Potalı Yuvarlama Kulesi 119 TL, 

  • Müzikal Hayvancıklar 199 TL, 

  • Mama Sandalyesi 449 TL, 

  • Pilsan Eğitici Klozet Köpek 499 TL, 

  • Pilsan Smart Bultak Araba 149 TL, 

  • 6'lı Mini Arabalar 99,95 TL, 

  • Rakamlı Yer Karosu 199 TL,

  • Sevimli Tırtıl 249 TL

Haftanın Fırsatları;

Haftanın Fırsatları;

Çeşit Çeşit Atıştırmalıkları;

Çeşit Çeşit Atıştırmalıkları;

👇🏻

👇🏻

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 3x75 gram Dardanel Kalite Tonla Ton Balığı 70 TL,

  • 8x12,5 gram La Vache Qui Rit Üçgen Peynir 29 TL, 

  • 1 kg Ülker Pötibör Bisküvi 69 TL, 

  • 36'lı Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü Özel Seri 165 TL,

  • 400 ml Duru Limon / Okyanus Ferahlığı Kolonya 79 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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