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ŞOK'a Kurutmalı Çamaşır Makinesi Geliyor! 17 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Kurutmalı Çamaşır Makinesi Geliyor! 17 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
16.02.2024 - 12:12

ŞOK 17 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 Şubat 2024 - 20 Şubat 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kurutmalık 179 TL

Kurutmalık 179 TL

  • Çöp Kovası 119 TL 

  • Hero Sebze Meyve Koruyucu 34,95 TL 

  • Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,95 TL 

  • Mikrofiber Cam Sileceği 79,95 TL

  • Toz Alma Aparatı 109 TL

  • Katlanır Sele 109 TL 

  • 10'lu Silikon Mandal 22,95 TL 

  • Spor Ayakkabı Yıkama Filesi 17,95 TL 

  • Duş Başlığı Seti 49,95 TL 

  • Tekerlekli Pazar Arabası 139 TL

  • Ledolet 4W Flament Ampul G 95 64,95 TL 

  • 4W Flament Ampul G 80 47,95 TL 

  • 4W Flament Ampul ST 64 64,95 TL 

  • 4W Flament Ampul A 60 44,95 TL 

  • 9 Watt Ampul 3'lü 62,95 TL  

  • Ufo 3 in 1 24 Watt 129 TL

  • Gokidy Işıklı Tren 199 TL 

  • Askılı Makyaj Çantası 79,95 TL 

  • Bowling Seti 99,95 TL 

  • Tamir Seti 59,95 TL 

  • Mini Traktör Kepçeli / Mini Kamyon 49,95 TL 

  • Harç Kamyonu / Damberli Kamyon 69,95 TL 

  • Jip Çeşitleri 69,95 TL 

  • Büyük Futbol Sahası 179 TL 

  • Gurme Tost ve Tatlı Tepsisi 99,95 TL

Mobetto Mia Köşe Takımı Gri 8.599 TL

Mobetto Mia Köşe Takımı Gri 8.599 TL

  • Rio Köşe Takımı 8.199 TL

  • Salda Berjer 3.999 TL

  • Avrupa Berjer Bordo 3.299 TL

  • Rio Berjer 3.199 TL

  • Essen Baba Koltuğu 9.299 TL

  • Roma Sallanır Berjer 4.299 TL

Apple Airpods 3. Nesil Lightning 5.359 TL

Apple Airpods 3. Nesil Lightning 5.359 TL

  • Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi 19.999 TL

  • Electrolux 10 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 23.499 TL

  • Altus 7 Kg Çamaşır Makinesi XL Kapak 9.499 TL

  • Realme 10 128 GB 8 GB Ram 8.499 TL

  • Altus 5 Programlı 14 Kişilik Bulaşık Makinesi 10.999 TL

  • Hoover 9 Kg Kurutma Makinesi 16.499 TL

  • Huawei Freebuds SE Bluetooth Kulaklık 799 TL

Bambu Star Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 2.999 TL

Bambu Star Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 2.999 TL

  • Palace Lüks Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 4.299 TL

  • Bambu Star Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.749 TL

  • Akıllı Visco Sünger Kamp Yatağı 1.299 TL

  • Kapitoneli Dekoratif Yuvarlak Minder 799 TL

  • Mila Katlanabilir Uzanma Minderi 1.899 TL

  • Valeria Katlanabilir Yatak Olabilen Koltuk 2.999 TL

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