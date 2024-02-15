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15 - 28 Şubat 2024 Migroskop Kataloğu

etiket 15 - 28 Şubat 2024 Migroskop Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
15.02.2024 - 17:02

Güncel Migros kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinin aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. Büyük marketlerin aktüel katalogları Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Migros'ta indirimli ürünleri görmek için Migros broşürünü incelemeye hemen başla. İndirimli 15 Şubat - 28 Şubat Migros aktüel ürünleri aşağıda sizi bekliyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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13-18 Şubat tarihleri arasında çikolatalarda %25 indirim👇

13-18 Şubat tarihleri arasında çikolatalarda %25 indirim👇

13-14-15-16-17 Şubat Paşabahçe ve Borcam markalı ürünlerde %40 indirim👇

13-14-15-16-17 Şubat Paşabahçe ve Borcam markalı ürünlerde %40 indirim👇

17-18-19-20 Şubat sütlerde aynı ürünün 2.si %50 indirimli👇

17-18-19-20 Şubat sütlerde aynı ürünün 2.si %50 indirimli👇

Pişirme ürünlerinde %30 indirim👇

Pişirme ürünlerinde %30 indirim👇

17-22 Şubat tarihleri arası bulaşık makinesi ürünlerinde %30 indirim👇

17-22 Şubat tarihleri arası bulaşık makinesi ürünlerinde %30 indirim👇
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17-18-19-20 Şubat pillerde %40 indirim👇

17-18-19-20 Şubat pillerde %40 indirim👇

21-22-23-24 Şubat bebek bezlerinde %35 indirim👇

21-22-23-24 Şubat bebek bezlerinde %35 indirim👇

21-22-23-24 Şubat çamaşır yumuşatıcılarında %30 indirim👇

21-22-23-24 Şubat çamaşır yumuşatıcılarında %30 indirim👇

21-22-23-24-25 Şubat beyaz eşyalarda %15 indirim👇

21-22-23-24-25 Şubat beyaz eşyalarda %15 indirim👇
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25-26-27-28 Şubat çamaşır sularında %30 indirim👇

25-26-27-28 Şubat çamaşır sularında %30 indirim👇

25-26-27-28 Şubat tuvalet kağıtlarında %35 indirim👇

25-26-27-28 Şubat tuvalet kağıtlarında %35 indirim👇

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Gözde/ İzmir Piliç Kalçalı But 58,90 TL

Gözde/ İzmir Piliç Kalçalı But 58,90 TL

Migros Dermason Kuru Fasulye 1 kg 54,90 TL

Migros Dermason Kuru Fasulye 1 kg 54,90 TL

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Migros Sıvı Sabun Çeşitleri 2,5 litre 39,50 TL

Migros Sıvı Sabun Çeşitleri 2,5 litre 39,50 TL

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Yepyeni soslu kuruyemişler sadece Migros'ta!

Yepyeni soslu kuruyemişler sadece Migros'ta!

Uzman Kasap ürünleri;

Uzman Kasap ürünleri;

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Yerli Kabuklu Ceviz 109,90 TL

Yerli Kabuklu Ceviz 109,90 TL

Namet Kangal Sucuk 240 g 129 TL

Namet Kangal Sucuk 240 g 129 TL

Tahsildaroğlu Klasik İnek Beyaz Peynir 275 TL

Tahsildaroğlu Klasik İnek Beyaz Peynir 275 TL

İçim Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kg 78,90 TL

İçim Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kg 78,90 TL

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Yudum Ayçiçek Yağı 5 L 214,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 5 L 214,90 TL

Nar Toz Şeker 5 Kg 138,90 TL

Nar Toz Şeker 5 Kg 138,90 TL

Efor Rize Siyah Çay 1 Kg 99,90 TL

Efor Rize Siyah Çay 1 Kg 99,90 TL

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Ülker Çokonat 3'lü 99 g 19,90 TL

Ülker Çokonat 3'lü 99 g 19,90 TL

Snickers Bar Çikolata 50 g 14,90 TL

Snickers Bar Çikolata 50 g 14,90 TL

Rinso 10 kg 66 Yıkama 256,90 TL

Rinso 10 kg 66 Yıkama 256,90 TL
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Ariel Sıvı Deterjan Çeşitleri 900 ml 18 Yıkama 169,90 TL

Ariel Sıvı Deterjan Çeşitleri 900 ml 18 Yıkama 169,90 TL

Cif Sprey 59,95 TL

Cif Sprey 59,95 TL

Sofia Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 189,90 TL

Sofia Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 189,90 TL

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Nivea Yüz Temizleme Köpüğü 92,50 TL

Nivea Yüz Temizleme Köpüğü 92,50 TL

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Komili Ayçiçek Yağı 2 L 89,90 TL

Komili Ayçiçek Yağı 2 L 89,90 TL
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Pilsan markalı oyuncaklarda %30 indirim👇

Pilsan markalı oyuncaklarda %30 indirim👇
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Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 799,90 TL

Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 799,90 TL

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Evin pratik yardımcılarında özel fiyatlar👇

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL

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Süzgeçli Fresh Saklama Kabı 3,5 L 64,90 TL

Süzgeçli Fresh Saklama Kabı 3,5 L 64,90 TL
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Dijitsu 11 Dilim Yağlı Radyatör 2.999,90 TL

Dijitsu 11 Dilim Yağlı Radyatör 2.999,90 TL

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