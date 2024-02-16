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BİM'e Oyun Bilgisayarı Geliyor! 20 - 23 Şubat 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Oyun Bilgisayarı Geliyor! 20 - 23 Şubat 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
16.02.2024 - 11:25

23 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Küçük Boy Abs Valiz 499 TL

Küçük Boy Abs Valiz 499 TL

  • Casilli Termal Tayt 99 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 279 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 239 TL

  • Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 429 TL

  • Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 349 TL

  • Kadın Fitilli Pantolon 69 TL

  • Erkek Kazak 129 TL

  • Orta Boy Abs Valiz 599 TL

  • Büyük Boy Abs Valiz 699 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 149 TL

  • Flanel Yastık Kılıfı 2'li 69 TL

  • Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

  • Baskılı Minder 49,50 TL

  • Erkek Çocuk Sweatshirt 89 TL

  • Seyahat Çantası 159 TL

  • Ören Bayan Favori Tweed Yumak 3'lü 67,50 TL

  • Ören Bayan Favori / Tanja Yumak 3'lü 57,50 TL

Philips Süpürge 4.499 TL

Philips Süpürge 4.499 TL

  • Toshiba Dijital Mikrodalga 2.999 TL

  • Luxell XXL Fastfreyer 2.499 TL

  • Onvo Dijital Çelik Kettle 899 TL

  • Kiwi Buharlı Kırışık Giderici 999 TL

  • Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü 499 TL

  • Kiwi Baharat Öğütücü 219 TL

  • Kiwi Standlı Blender 799 TL

  • Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak 6.999 TL

  • Kiwi IP Kamera 599 TL

  • Katlanır Kamp Sandalyesi 235 TL

  • Katlanır Su Bidonu 49 TL

  • Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 75 TL

Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 75 TL

  • Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li 44 TL

  • Paşabahçe Diamond Meşrubat Bardağı 4'lü 89 TL

  • Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6'lı 119 TL

  • Paşabahçe Diamond Kahve Yanı Bardak 4'lü 119 TL

  • Colorina Dik Kenarlı Salata Servis Kasesi 28 cm 59 TL

  • Colorina Dik Kenarlı Salata Servis Kasesi 24 cm 49 TL

  • Colorina Çerezlik 3'lü 55 TL

  • Oval Ayaklı Organizer 27,50 TL

  • Yuvarlak Tepsi 44,50 TL

  • Benante Silikon Şapkalı Şekilli Kupa 340 ml 159 TL

  • Benante Figürlü Pipetli Bardak 400 ml 99 TL

  • Benante Makarna Tabağı 59 TL

  • LAV Vega Saklama Kabı 215 cc 18,50 TL

  • LAV Vega Saklama Kabı 1130 cc 59 TL

  • LAV Ayda Çay Bardağı 6'lı 75 TL

  • Çikolata Desenli Saklama Kabı 3'lü 47,50 TL

  • Kapaklı Kase Seti 3'lü 75 TL

  • Badya Seti 3'lü 44,50 TL

  • Naturalove Bambu Baharat Kaşığı 4'lü 27,50 TL

HP Victus FA0008NT Gaming Laptop 27.999 TL

HP Victus FA0008NT Gaming Laptop 27.999 TL

  • HP7N4W2AA Notebook 10.999 TL

  • LG 55' 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL

  • LG 55' UHD Smart Tv 18.999 TL

  • Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL

  • Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL

  • Honor Choice X5 Pro Tws Kulaklık 949 TL

  • Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 699 TL

  • Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL

  • Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL

  • Philips Dijital Su Arıtma Cihazı 4.799 TL

Sök-Tak İş Makineleri 59 TL

Sök-Tak İş Makineleri 59 TL

  • Türkiye İş Bankası Hikaye Kitabı Çeşitleri 29,50 TL

  • Şekilli Oyuncak Gözlükler 39,50 TL

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