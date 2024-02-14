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ŞOK'a Su Arıtma Cihazı Geliyor! 14 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Su Arıtma Cihazı Geliyor! 14 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
14.02.2024 - 13:19 Son Güncelleme: 14.02.2024 - 13:23

ŞOK 10 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 Şubat 2024 - 20 Şubat 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

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Haftanın İndirimleri;

Haftanın İndirimleri;

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Alpina Beyaz Ankastre Set 5.599 TL

Alpina Beyaz Ankastre Set 5.599 TL

  • Sinbo Airfryer 2.999 TL 

  • 24 cm Döküm Derin Tencere 549 TL 

  • 28 cm Döküm Karnıyarık Tencere 599 TL 

  • 28 cm Döküm Tava 399 TL

  • Paşabahçe Borcam Bake&Keep Plastik Kapaklı Kare Tepsi 79,95 TL 

  • 1950 cc Kare Tepsi 59,95 TL 

  • 12 parça Üsküdar Çay Takımı 65 TL 

  • 8 parça Mystick Jungle Çay Seti 129 TL 

  • 640 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 74,95 TL 

  • 1010 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 99,95 TL 

  • 1200 cc Plastik Yeşil Kapak Saklama Kabı 75,95 TL 

  • 2500 cc Kapaklı Kase 59,95 TL 

  • 1200 cc Plastik Kapaklı Saklama Kabı 49,95 TL

  • 6'lı Çelik Yemek Kaşığı / Çatalı 89,95 TL 

  • 3'lü Çelik Yemek Bıçağı 59,95 TL 

  • Silikon Çok Amaçlı Maşa 24,95 TL 

  • Silikon Saplı Spatula Çeşitleri 21,95 TL

  • Şeffaf Buzdolabı Organizeri 59,95 TL

  • Petcom Kabak Desenli Tepsi 59,95 TL 

  • 3'lü Cam Kavanoz 79,95 TL 

  • 2'li Erzak Kabı 74,95 TL 

  • 6'lı Bardak Altlığı 49,95 TL 

  • 3'lü Kilitli Dikdörtgen Saklama Kabı 109 TL 

  • 3 Bölmeli Saklama Kabı 29,95 TL 

  • 2'li Süzgeçli Kare Kase 32,95 TL

  • Örgü Desenli Ekmek Sepeti 29,95 TL 

  • Yapışkanlı Folyo 59,95 TL 

  • Jowoo Mutfak Çakmağı 24,95 TL 

  • 2 Fonksiyonlu Perlatörlü Esnek Muslk Başlığı 29,95 TL 

  • 100x140 cm Pvc Masa Örtüsü 69,95 TL 

  • 140x140 cm Pvc Masa Örtüsü 79,95 TL

120x170 cm Koza Peluş Halı 699 TL

120x170 cm Koza Peluş Halı 699 TL

  • 80x150 cm Koza Peluş Halı 399 TL 

  • Tüylü Kırlent Kılıfı 99,95 TL 

  • Sherpa Çift Taraflı Kırlent Kılıfı 99,95 TL

  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 275 TL 

  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL 

  • Katlanır Yatak 1.149 TL

  • Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 550 TL 

  • Klimalı Yastık 169 TL 

  • Silikon Micro Yastık 69,95 TL

  • Mutfak Rafı Terek 499 TL 

  • 5 Raflı 6 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 999 TL 

  • Ahşap 4 Katlı Çok Amaçlı Raf 129 TL 

  • 2 Katlı Metal Raf 129 TL 

  • Metal Ayaklı Çalışma Masası 499 TL 

  • 9'lu Silikon Mblen Askı 34,95 TL 

  • Meşe Palamutu Saksı / Mumluk 49,90 TL 

  • 3'lü Hasır Sepet 219 TL 

  • Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 899 TL 

  • Kum Boyama Seti 99,95 TL

Samsung Smart Akıllı Monitör 4.999 TL

Samsung Smart Akıllı Monitör 4.999 TL

  • Tefal Ingenio Preference 2X 19 Parça Tava Titanyum Tencere Set 9.999 TL

  • Tefal Ingenio Preference 6X 12 Parça Titanyum Tencere Seti 12.799 TL

  • Gamers Arena AMD Ryzen 5 512 GB SSD FreeDos Gaming PC 12.499 TL

  • Extremely AMD Ryzen 5 512 GB SSD 8 GB RTX4060 FreeDos Gaming PC 24.999 TL

  • Philips AUT3060/62 Pompasız Su Arıtma Cihazı 3.959 TL

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Eviana Sofa Biga Koltuk Takımı 33.499 TL

Eviana Sofa Biga Koltuk Takımı 33.499 TL

  • Eviana Kagu Serisi Puzzle Köşe Koltuk 28.499 TL

  • Eviana Sofa Biga Berjer Koltuk 5.149 TL

  • Eviana Alvin MDF Sehpa 1.099 TL

  • Eviana Kagu Serisi Konsol 3.349 TL

  • Eviana Tetra Sandalye Dörtlü 3.499 TL

Vans UA Old Skool Platform Ayakkabı 2.299 TL

Vans UA Old Skool Platform Ayakkabı 2.299 TL

Vans Çanta MN Old Skool Backpack 999 TL

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