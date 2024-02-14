ŞOK'a Su Arıtma Cihazı Geliyor! 14 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Su Arıtma Cihazı Geliyor! 14 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 10 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 Şubat 2024 - 20 Şubat 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Haftanın İndirimleri;
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Alpina Beyaz Ankastre Set 5.599 TL
120x170 cm Koza Peluş Halı 699 TL
Samsung Smart Akıllı Monitör 4.999 TL
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Eviana Sofa Biga Koltuk Takımı 33.499 TL
Vans UA Old Skool Platform Ayakkabı 2.299 TL
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