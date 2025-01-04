onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
04.01.2025 - 12:19

Arkadaş ortamında muhabbet ederken ilginç bilgilerle dikkatleri üzerinize çekmek ister misiniz? O halde bu içeriğimiz tam size göre! Sohbetlerin aranan ismi olmak isteyenler için birbirinden ilginç bilgileri derlediğimiz harika bir içerikle karşınızdayız. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan şaşırtıcı bilgilerimize geçelim. İşte, arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz 15 şaşırtıcı bilgi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ölü Yıkayıcılarına Neden 'Gassal' Dendiğini Biliyor muydunuz?

1. Ölü Yıkayıcılarına Neden 'Gassal' Dendiğini Biliyor muydunuz?

Gassal dizisi son dönemlerin en çok ses getiren yapımlarından biri. Bu çarpıcı dizi ile birlikte çoğu kişi gassallık mesleğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, ''gassal'' isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Aslında “gassal” sözcüğü Arapçada bulunan ''ġṣl'' kökünden türetilmiştir. Bu da ''yıkayan, yıkayıcı'' anlamına geliyor.

2. Uçakların Havada Bıraktığı Beyaz Çizgilerin Sebebi Ne?

2. Uçakların Havada Bıraktığı Beyaz Çizgilerin Sebebi Ne?

Gökyüzünde süzülen uçakların arkasında bıraktığı ince beyaz izler,  insanları bir yandan etkilerken bir yandan da meraklandırmayı başarıyor. Bu izler bilimsel adıyla ''contrail'' yani yoğunlaşma izi olarak biliniyor. 

İngilizcede “condensation” (yoğunlaşma) ve ''trail'' (iz) kelimelerinin birleşiminden türeyen contrail genellikle uçakların yaklaşık 7500 metre yükseklikte ve -30 derece gibi düşük sıcaklıklarda uçtuğu zamanlarda oluşuyor.

3. Kısıra Neden Kısır Denmiş? Cevabı Hiç Tahmin Edemeyeceğiniz Kadar İlginç!

3. Kısıra Neden Kısır Denmiş? Cevabı Hiç Tahmin Edemeyeceğiniz Kadar İlginç!

Kısır Türk mutfağının en sevilen tariflerinden biri. Altın günlerinin vazgeçilmezi olan bu yemek bulgur, salça, yeşillikler ve baharatların enfes uyumuyla hazırlanıyor. Ancak adının nereden geldiği konusu sıkça kafa karıştırıyor. Hem yemek olarak “kısır” diyoruz, hem de doğurgan olmayan insanlara, hayvanlara ve verimsiz topraklara. Bu iki anlamın birbiriyle bağlantılı olup olmadığı merak ediliyor.

Dil bilimciler ve mutfak tarihçilerine göre kısır ismi çok büyük bir olasılıkla Arapça kökenli bir kelimeden türemiştir. Arapçadaki KSR kökü “kırmak” anlamını taşır. Bu kökten türeyen kasir veya kesir kelimeleri “kırık” veya “parçalanmış” anlamına gelir. İşte, tam bu noktada kısırın temel malzemesi olan kırık bulgur devreye giriyor.

Yemeğin ana malzemesi olan bu ince bulgurun özellikleri kısırın adını doğrudan şekillendirmiş olabilir. Kültürel etkileşimlerle birlikte Arapçadan gelen “kasir” kelimesinin Anadolu’da “kısır” olarak telaffuz edilmeye başlandığı düşünülüyor.

4. Manisa Alaşehir'in Eski Adı Neden Philadelphia?

4. Manisa Alaşehir'in Eski Adı Neden Philadelphia?

Manisa’nın Alaşehir ilçesinin ismi tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmış bir miras taşıyor. Eski adıyla “Philadelphia” olarak bilinen bu antik kent yalnızca Anadolu’nun değil, aynı zamanda Hristiyanlık tarihinin de önemli noktalarından biri. Peki, Alaşehir’in bu adı nasıl bir hikayeyle dünyaya yayıldı?

Manisa’nın Alaşehir ilçesi M.Ö. 150-138 yıllarında Bergama Kralı II. Attalos Philadelphos tarafından kuruldu ve “Kardeşseverlik” anlamına gelen Philadelphia ismiyle tarihe geçti.

Philadelphia adı sadece Manisa’nın Alaşehir ilçesiyle değil, ABD’deki Philadelphia şehriyle de ilginç bir bağı işaret ediyor. XVI. yüzyıla ait bir Anadolu haritasında bu isim Amerikan Philadelphia’sında da yer alıyor. Bu durum Amerika’nın Roma İmparatorluğu’nun manevi mirasçısı olduğunu düşündüğü yerleşimlere antik isimler vermesiyle açıklanıyor.

5. Yoldaki Kasislerin Ne İşe Yaradığını Biliyor muydunuz?

5. Yoldaki Kasislerin Ne İşe Yaradığını Biliyor muydunuz?

Yollarda gördüğümüz kasislerin aslında çok önemli bir işlevi var: hız kesmek! Birçok yerde oldukça gerekli olan bu uygulama, kazaları önlerken trafik güvenliğini de sağlıyor. Bu yüzden kasislerin sayısı giderek artıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İtalyanların Favori Lezzetlerinden Biri Olan Pizza Amerika'da Nasıl Bu Kadar Popüler Oldu?

6. İtalyanların Favori Lezzetlerinden Biri Olan Pizza Amerika'da Nasıl Bu Kadar Popüler Oldu?

Pizza dünyanın en popüler yiyecekleri sıralamasında zirvede bulunuyor. Özellikle ABD'de pizza halkın büyük bir bölümü tarafından severek tüketiliyor. İstatistikler de yılda ortalama üç milyar pizzanın sadece ABD'de tüketildiğini gösteriyor. Peki ama İtalyanların bu yiyeceği Amerika'da nasıl bu kadar popüler oldu?

Aslında olayın çıkış noktası 1880'li yıllarda ABD'ye göçen İtalyanlardı. O dönemlerde pizza diye bir şey ABD'de bilinmezken İtalyanlar evlerinde afiyetle pizza yerdi. Daha sonra bu pizzaları izinsiz de olsa Amerika'nın çeşitli yerlerinde satmaya başladılar. 

Pizza giderek popüler hale gelince New York City'de ilk pizza dükkanı açıldı. Akabinde dilim pizza satışları başladı. Dilim pizza ile birlikte işçi sınıfı da pizzaya kolayca ulaşabiliyordu ve zamanla pizza Amerikalılar için vazgeçilmez yiyeceklerden biri haline geldi.

7. Noel Baba Neden Kapıdan Değil de Bacadan Girer?

7. Noel Baba Neden Kapıdan Değil de Bacadan Girer?

Noel Baba figürünün kaynağı olan Aziz Nikolaos, yaptığı yardımlarla tanınan bir piskopostu. Aziz Nikolaos, efsaneye göre fakir bir aileye altın keseleri vermek için evin bacasından hediyeler atmıştır. İşte, bu hikaye de Noel Baba’nın bacadan girme geleneğinin temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

8. Japonya'dan Dünyaya Yayılan İlk Emojilerin Bir İhtiyaçtan Dolayı Tasarlandığını Biliyor muydunuz?

8. Japonya'dan Dünyaya Yayılan İlk Emojilerin Bir İhtiyaçtan Dolayı Tasarlandığını Biliyor muydunuz?

Emojileri günümüzde sık sık kullanıyoruz. Sosyal medyada paylaşım yaparken, biriyle mesajlaşırken veya story atarken bolca emojiden yararlanıyoruz. Peki, bu emojilerin Japonya'dan dünyaya nasıl yayıldığını biliyor muydunuz?

Emojilerin ilk tasarımcıları arasında yer alan Shigetaka Kurita, dijital iletişimi daha etkili kılacak bir çözüm arayışındaydı. 1998’de Japonya’nın popüler mobil internet platformu i-mode’un geliştirilmesi sürecinde mesajlaşmalarda duyguları ve durumları ifade etmek için görsel simgeler kullanma fikri ortaya çıktı.

Bu aslında bir ihtiyaçtan doğmuştu. Zira metin tabanlı iletişimde duyguları, mizah ya da incelikli anlamları aktarmak oldukça zordu. Bu nedenle Kurita, hem şehri gözlemleyerek hem de günlük yaşamdan ilham alarak 180 tane basit sembol tasarladı. Zamanla bu emojiler tüm dünyaya yayıldı.

9. Dünyanın En Hızlı Hayvanı Çitalar Nasıl Oluyor da Bu Kadar Hızlı Koşabiliyorlar?

9. Dünyanın En Hızlı Hayvanı Çitalar Nasıl Oluyor da Bu Kadar Hızlı Koşabiliyorlar?

Dünya üzerindeki en hızlı kara hayvanı olarak bilinen çitaları bu kadar hızlı yapan fiziksel ve biyolojik özellikler var. 0'dan 60 mil hıza sadece 3 saniyede ulaşabilen çitaların özellikle hafif vücut ağırlıkları, daha çabuk hız kazanmalarına yardımcı oluyor. 

Küçük kafaları ve uzun bacakları da aerodinamik yasasından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlıyor. Esnek omurgaları ise koşarken aşırı uzamalarına imkan tanıyor. Bu yapıları sayesinde çok yüksek hızlara çok kısa sürede ulaşabilmeleri mümkün oluyor.

10. Sümela Manastırı'nın Orijinal Adının Karadağ'ın Bakiresi Anlamına Geldiğini Biliyor muydunuz?

10. Sümela Manastırı'nın Orijinal Adının Karadağ'ın Bakiresi Anlamına Geldiğini Biliyor muydunuz?

Trabzon’un Maçka ilçesinde, Altındere köyü sınırları içinde yer alan Sümela Manastırı, Karadeniz’in zengin kültürel mirasının en özel parçalarından biri. Manastırın orijinal adı ise Yunanca “Panaghia Tou Melas” olarak kayıtlara geçmiş. Bu da “Karadağ’ın Bakiresi” anlamına geliyor. 

Halk arasında “Meryem Ana” olarak da anılan bu yapının “Sümela” ismine dönüşmesinin ise iki farklı hikayesi var. İlki manastırın koyu renkli Karadağlar’a yaslanmış olmasından geliyor. Öte yandan, diğer bir rivayete göre manastırda bulunan siyah ve koyu tonlarla resmedilmiş gümüş çerçeveli Meryem ikonasından esinlenerek bu isim kullanılmış.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Bazı Sebzeler Diğerlerinin Aksine Neden Balık Gibi Kokar?

11. Bazı Sebzeler Diğerlerinin Aksine Neden Balık Gibi Kokar?

Salatalık, domates, brokoli gibi sebze ve meyveleri tüketirken hiç burnunuza balık kokusu geldiği oluyor mu? Bu kokuyu aldığınızda ''Sadece bana mı öyle geliyor?'' diye düşünebilirsiniz. Hayır, aslında bu kokuyu birçok kişi alıyor. Peki, neden bazı sebze ve meyveler balık gibi kokar?

Kış mevsiminde yetiştirilen bazı sebze ve meyvelerde özellikle balık kokusunun hissedilmesinin aslında iki ana sebebi bulunuyor: kullanılan balık gübresi ve sulama suyu. ''Niye özellikle salatalıktan bu kokuyu alıyoruz?'' diye sorarsanız, salatalık yüksek oranda su içerdiği için balık gübresinden gelen kokuyu diğerlerine kıyasla daha fazla içine çeker. Bu nedenle balık kokusu salatalıkta daha belirgin şekilde hissedilir.

12. Birçok Sporda Siyah Kuşak Neden En Yüksek Seviye Olarak Kabul Ediliyor?

12. Birçok Sporda Siyah Kuşak Neden En Yüksek Seviye Olarak Kabul Ediliyor?

BJJ, tekvando ve karate gibi sporlarda en yüksek seviye genellikle ''siyah kuşak'' olarak biliniyor. Peki ama onca renk varken neden siyah tercih edilmiş? Bu düşüncenin temeli, Japon eğitmen Jigoro Kano'ya dayanıyor. 

Judo sporunun atası sayılan Kano, kuşakları kullanan ilk kişi olarak tarihe geçmiş. Peki Jigoro Kano neden acemilere beyaz, tecrübeli isimlere ve eğitmenlere ise siyah kuşak vermeyi tercih etmiş?

Çünkü eskiden kuşağı yıkadığın zaman tecrübenin de kir ve tozla birlikte gideceğine inanılırmış. İşte, hiç yıkanmayan beyaz kuşaklar zamanla siyaha döneceği için bu yüzden siyah kuşağın tecrübeli isimlere verildiği düşünülüyor.

13. Mısır Ülkesine İngilizcede Neden ''Egypt'' Deniyor?

13. Mısır Ülkesine İngilizcede Neden ''Egypt'' Deniyor?

Mısır İngilizcede “Egypt” olarak adlandırılıyor. Bu isim ilk bakışta ülkenin Arapça adı “Misr” ile oldukça farklı görünüyor. Peki, bu farklılık nereden geliyor? Aslında Mısır’ın günümüz İngilizcesinde ''Egypt'' olarak anılması, Antik Yunan dönemine kadar uzanıyor.

Eski Yunanlar bu bölgeye “Aigyptos” diyorlardı. Bu kelime Mısırlıların kendi dillerinde kullandıkları “Hwt-Ka-Ptah” ifadesinden türedi. “Hwt-Ka-Ptah” o dönemin başkenti Memphis’te yer alan ve “Ptah’ın Ruhunun Konağı” anlamına gelen kutsal bir tapınağın ismiydi. Başlangıçta sadece Memphis şehri için kullanılan bu isim zamanla tüm ülkeyi tanımlayan bir ifadeye dönüştü.

Antik Mısırlılar ise ülkelerine “Kemet” derlerdi. Bu isim, Nil Nehri boyunca uzanan verimli kara toprakları ifade eden ve “Kara Toprak” anlamına gelen bir kelimeydi. Ancak Yunanlar bölgeyi Hwt-Ka-Ptah üzerinden adlandırmayı tercih etti ve bu isim Yunancadan Latin dünyasına ve sonrasında Batı dillerine geçti. Böylece modern İngilizceye “Egypt” olarak taşındı.

14. Otoyollarda Neden Işık Yok? Sebebini Öğrenince Kızmayı Bırakacaksınız!

14. Otoyollarda Neden Işık Yok? Sebebini Öğrenince Kızmayı Bırakacaksınız!

Geceleri otoyolda seyahat eden kişilerin aklına gelen ilk soru genelde aynıdır: “Neden burada sokak lambası yok?” Ancak bu durum tesadüf değil bilinçli bir tasarım tercihidir.

Otoyollarda yayalar, bisikletler ve motorsuz araçların bulunmasına genellikle izin verilmez. Şehir içi karma bir yapıdadır ve sokak lambaları genellikle yayalar ve motorsuz araçlar için güvenlik sağlar. Ancak otoyollar düz ve basit bir yapıda olduğu için böyle bir ihtiyaç söz konusu değildir.

Ayrıca otoyollardaki kontrollü giriş-çıkış noktaları ve koruyucu bariyerler sayesinde hayvanların veya yabancı unsurların yola çıkması da engellenir. Bu nedenle karma trafik koşullarının olmadığı otoyollarda sokak lambalarına gerek duyulmaz.

15. Tenis Topunun Neden Tüylü Olduğunu Biliyor muydunuz?

15. Tenis Topunun Neden Tüylü Olduğunu Biliyor muydunuz?

Tenis dünyanın en popüler sporlarından bir tanesi. 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan bu sporda birçok ayrıntı düşünülmüş. Buna topların tüylü yapısı da dahil! Ancak tenis maçlarını takip eden birçok sporsever, tenis toplarının neden bu şekilde üretildiğini bilmiyor.

Aslında bu tüylü yapı, aerodinamik sürtünme olarak bilinen yüzey alanı sürtünmesini artırmak için tasarlandı. Yani tenis topunun keçeyle kaplanmasının nedeni, korttaki aerodinamik sürüklenme gücünü azaltabilmek ve topa vuruşların daha etkili olmasını sağlamak!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın