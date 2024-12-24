Otoyollarda Neden Işık Yok? Sebebini Öğrenince Kızmayı Bırakacaksınız!
Otoyollarda Neden Işık Yok? Sebebini Öğrenince Kızmayı Bırakacaksınız!
Geceleri uzun bir yolculuğa çıktığınızda birçoğunuz otoyollarda lamba olmadığı için sinirlenebilir. Tahmin edilebilir sebeplerinden biri yüksek maliyet. Ancak otoyollarda sokak lambalarının olmaması sadece maliyetle açıklanamaz. Güvenlik, sürücü dikkati ve çevresel etkiler bu kararın temel sebeplerinden. Araç farları ve yol işaretleri neden yeterli görülüyor? Sokak lambalarının getireceği riskler neler? İşte otoyollarda gece karanlığının ardındaki gerçek nedenler…
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Geceleri otoyolda seyahat edenlerin aklına gelen ilk soru genelde aynıdır: “Neden burada sokak lambası yok?” Şehir içindeki aydınlatılmış yolların aksine otoyollarda uzun bir karanlık koridor ile baş başa kalırız. Ancak bu durum tesadüf değil bilinçli bir tasarım tercihidir.
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Otoyollarda yayalar, bisikletler ve motorsuz araçların bulunmasına genellikle izin verilmez. Şehir içi karma bir yapıdadır ve sokak lambaları genellikle yayalar ve motorsuz araçlar için güvenlik sağlar. Ancak otoyollar düz ve basit bir yapıda olduğu için böyle bir ihtiyaç söz konusu değildir.
Ayrıca otoyollardaki kontrollü giriş-çıkış noktaları ve koruyucu bariyerler sayesinde hayvanların veya yabancı unsurların yola çıkması da engellenir. Bu nedenle karma trafik koşullarının olmadığı otoyollarda sokak lambalarına gerek duyulmaz.
Otoyollara sokak lambaları eklemek düşündüğünüz kadar güvenli bir çözüm değildir. Aydınlatmanın sürekli olmaması, parlak ve karanlık alanların dönüşümlü bir şekilde sürücünün önüne gelmesiyle baş dönmesine veya dikkat dağınıklığına yol açabilir.
Özellikle uzun mesafelerde bu durum sürücülerin yorgunluk hissini artırabilir ve hatta “oto-hipnoz” denilen bir duruma neden olabilir. Sokak lambalarının yokluğu sürücünün dikkatini yalnızca yola odaklamasına yardımcı olur.
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Otoyollar araçların farları ve yansıtıcı yol işaretleri düşünülerek tasarlanır. Aracınızın farları yolu yeterince aydınlatacak şekilde tasarlanmıştır. Yansıtıcı yol şeritleri ve işaretler araç farlarının ışığını geri yansıtarak sürüş güvenliğini artırır.
Ayrıca orta bariyerlerin varlığı karşı yönden gelen araç farlarının göz alıcı etkisini ortadan kaldırır. Bu unsurlar otoyolda güvenli sürüş için yeterli görülür.
Otoyolların uzunluğu düşünüldüğünde her kilometreye sokak lambası eklemek büyük maliyetler gerektirir. Bunun yanı sıra enerji tüketimi de sürdürülebilirlik hedefleriyle örtüşmez. Düzenli bakım ve onarım ihtiyacı da ek bir yük oluşturur. Özellikle binlerce kilometrelik otoyol ağına sahip ülkelerde bu maliyet astronomik seviyelere ulaşabilir.
Otoyollarda gece görüşünü artırmak için sokak lambalarına ihtiyaç duyulmaz. Araç farlarının doğru hizalanması, yansıtıcı yol işaretlerinin düzenli bakımı ve akıllı ulaşım sistemleri bu konuda yeterli alternatiflerdir.
Ayrıca bazı araçlarda bulunan gece görüş sistemleri güvenli sürüşü bir adım daha ileri taşır. Kısacası otoyollarda sokak lambalarının olmaması bir ihmal meselesi eğildir. Güvenlik, sürücü dikkati, maliyet, çevresel etkiler ve enerji verimliliği gibi faktörlerin hepsi bu kararın ardındaki sebeplerdir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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