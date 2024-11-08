Sokak Lambalarının Beyaz Değil de Sarı Tercih Edilmesinin 5 Mantıklı Sebebi

Sokak lambalarının sarı ışıkları gece yürüyüşlerimizi ya da araç sürüşlerimizi aydınlatırken pek çoğumuz bunun nedenini hiç sorgulamıyoruz. Fakat aslında bu sarı ışığın arkasında bir mantık yatıyor. Peki sarı rengin neden tercih edilen bir ışık kaynağı olduğunu hiç düşündünüz mü? Birçok insan sarı yerine neden beyaz kullanılmadığını da sorguluyor. İşte sokakların sarı ışıkla aydınlatılmasının sebepleri...