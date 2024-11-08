Sokak Lambalarının Beyaz Değil de Sarı Tercih Edilmesinin 5 Mantıklı Sebebi
Sokak Lambalarının Beyaz Değil de Sarı Tercih Edilmesinin 5 Mantıklı Sebebi
Sokak lambalarının sarı ışıkları gece yürüyüşlerimizi ya da araç sürüşlerimizi aydınlatırken pek çoğumuz bunun nedenini hiç sorgulamıyoruz. Fakat aslında bu sarı ışığın arkasında bir mantık yatıyor. Peki sarı rengin neden tercih edilen bir ışık kaynağı olduğunu hiç düşündünüz mü? Birçok insan sarı yerine neden beyaz kullanılmadığını da sorguluyor. İşte sokakların sarı ışıkla aydınlatılmasının sebepleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sokak lambalarındaki sarı ışığın esas kaynağı genellikle yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar. Bu lambalar özellikle şehir içindeki sokaklar, caddeler ve meydanlarda yaygın olarak kullanılıyor çünkü son derece uzun ömürlüler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçerisinde sodyum, cıva ve ksenon bulunan bu ampuller akım geçtiğinde bir yandan mavi-beyaz ışık veriyor, diğer yandan sodyum buharlaşarak sarı-turuncu bir ışık yayıyor. İşte bu o tanıdık sarı ışığın temelini oluşturuyor.
Sarı ışığın yaygın olmasının birçok mantıklı sebebi var. Birincisi yüksek ışık verimliliği. Diğer ampullerle karşılaştırıldığında sodyum buharlı lambalar hem daha verimli hem de daha uzun ömürlü.
Şehirde her sokağa, her tünele ve her yol kenarına bir lambanın yerleştirildiğini düşündüğümüzde bu özellikler oldukça önemli. Ayrıca 1980'lerin sonlarında sodyum buharlı lambalar diğer seçeneklere göre daha ucuzdu, bu da tercih edilmelerinin sebeplerinden biri.
Sarı ışığın bir diğer avantajı ise atmosferde daha az yayılması. Sisli ya da puslu havalarda mavi ışık yerine sarı ışık daha net bir görüş sağlıyor. Bu özellik özellikle gece seyahat ederken yolun ve etrafın daha kolay görülebilmesine olanak tanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yani sadece maliyet değil, görüş kalitesi de sarı ışığı öne çıkaran faktörlerden biri. Aslında bazen sinirimizi bozan bazı dezavantajları da var. Örneğin çevremizdeki her şeyi sarı renkte göstermesi gibi.
Ama sokak lambalarının esas amacı renkleri doğru göstermek değil, yolları güvenli bir şekilde aydınlatmak. Aslına bakacak olursanız nesnelerin gerçek renkleri çok önemli değil, önemli olan şekilleri ve boyutları.
Bu yüzden sarı ışığın bu küçük dezavantajını özellikle araç sürerken güvenli bir sürüş için görmezden gelmekte fayda var.
Peki led ışık neden kullanılmıyor diye sorabilirsiniz. LED teknolojisi, son yıllarda enerjiyi verimli kullanma ve uzun ömürlü aydınlatma sistemleri açısından büyük bir devrim yaratmış olsa da, sokak lambaları söz konusu olduğunda hala sodyum lambalar önde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunun birkaç nedeni var. İlk olarak LED’lerin maliyeti ilk çıktığında yüksekti. Şehirlerin tüm sokak lambalarını değiştirmek de haliyle ciddi bir yatırım gerektiriyor. Ayrıca LED ışıklarının bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği iddiaları var.
LED ışıklarının yaydığı mavi ışık melatonin hormonunu baskılayarak uyku düzenini bozabilir. Bununla birlikte LED ışıkları genellikle daha parlak ve kamaştırıcı olabilir bu da sürücüler ve yayalar için risk oluşturabilir.
LED teknolojisinin daha da gelişmesi ve maliyetlerinin düşmesi ile belki de yakın gelecekte sokak lambalarında LED ışıklar daha yaygın hale gelir. Ama şimdilik sarı ışıkların devam etmesinin pek çok avantajı var.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın