Noel Baba Neden Kapıdan Değil de Bacadan Girer? Hikayesi Çok İlginç Gelebilir!
Noel Baba Neden Kapıdan Değil de Bacadan Girer? Hikayesi Çok İlginç Gelebilir!
Noel Baba’nın hediyelerini bacadan bırakma geleneği onun hakkında bilinen en ikonik özelliklerden biri. Ancak bu ilginç detayın kökeni düşündüğünüzden çok daha eskiye ve derin bir kültürel geçmişe dayanıyor. Bacadan giren Noel Baba figürü dini gelenekler, mitolojik hikayeler ve halk inanışlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Peki bu fikir nasıl doğdu? İşte bacadan giren Noel Baba’nın hikayesi…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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