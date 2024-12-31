Noel Baba Neden Kapıdan Değil de Bacadan Girer? Hikayesi Çok İlginç Gelebilir!

Noel Baba’nın hediyelerini bacadan bırakma geleneği onun hakkında bilinen en ikonik özelliklerden biri. Ancak bu ilginç detayın kökeni düşündüğünüzden çok daha eskiye ve derin bir kültürel geçmişe dayanıyor. Bacadan giren Noel Baba figürü dini gelenekler, mitolojik hikayeler ve halk inanışlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Peki bu fikir nasıl doğdu? İşte bacadan giren Noel Baba’nın hikayesi…