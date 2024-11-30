Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Her gün ellerimizi yıkarken ve dişlerimizi fırçalarken kullandığımız banyo ve tuvaletlerdeki lavabolarda hep bir küçük delik olduğunu fark etmişsinizdir. Boyut olarak küçük ama işlevi bir o kadar büyük olan bu deliğin ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü?

Aslında taşma deliği olarak da bilinen bu delik, lavabonuzun taşmasını engelleyen bir güvenlik önlemi. Su seviyesi hızla yükseldiğinde, mesela musluk açık kalmışsa ve ana gider tıkanmışsa taşma deliği devreye girerek suyun taşmasını önlüyor.